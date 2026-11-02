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Liga 1

Alineaciones de Sporting Cristal y FC Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca, Liga 1
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca, Liga 1

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca este lunes 2 de noviembre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de ganarle 3-2 a Alianza Lima y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Cajamarca viene de caer 1-3 ante CD UT Cajamarca y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sporting Cristal y FC Cajamarca

Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva, Agustín Álvarez Wallace, Luis Iberico, Yoshimar Yotún, Santiago Emanuel González, Michael Hoyos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.

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FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Carlos Correa, Mauricio Arrasco, Jefferson Orejuela, Carlos Meza, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Santiago Acasiete.

La previa de Sporting Cristal y FC Cajamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 15:30 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Sporting Cristal ganó 0, FC Cajamarca ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 15/05/2026: FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal
  • Próximo partido de Sporting Cristal: vs. Asociacion Deportiva Tarma, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de FC Cajamarca: vs. Alianza Atletico, sábado 7 de noviembre
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