Antes de jugar ante Alianza Lima, Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibió contacto de club de Ecuador

Antes del duelo ante el cuadro 'íntimo', un grande de Ecuador puso la mira en Horacio Melgarejo, DT de Cienciano. ¿Qué se sabe?

Cienciano vive uno de sus mejores momentos en la temporada y se ha metido de lleno en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro cusqueño suma 29 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, muy cerca del líder Alianza Lima, lo que lo convierte en un serio candidato al título.

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Además, aunque viene de caer por 3-0 frente a Puerto Cabello en Venezuela, continúa como líder de su grupo en la Copa Sudamericana y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase. Gran parte de este presente se explica por el trabajo de su entrenador, Horacio Melgarejo, quien ha logrado consolidar un equipo competitivo y protagonista.

¿Horacio Melgarejo se va de Cienciano?

En medio de este buen momento, apareció una noticia que podría modificar el panorama de Cienciano si llega a concretarse. Según informó el periodista Uriel Iugt, Emelec realizó una consulta por la situación de Horacio Melgarejo, ya que el club ecuatoriano estaría muy interesado en sumarlo a su proyecto deportivo.

🚨#Emelec 🇪🇨 consultó por la situación de Horacio Melgarejo.



↪️ El entrenador de #Cienciano 🇵🇪 atraviesa un gran presente en el club peruano. Su contrato vence a mitad de año y la dirigencia analiza extender su vínculo. pic.twitter.com/N1gjJ4L6rw — Uriel Iugt (@urieliugt) May 15, 2026

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La dirigencia del ‘Bombillo’ no estaría conforme con el rendimiento que viene mostrando el uruguayo Vicente Sánchez al mando del plantel principal, por lo que ya analiza alternativas para el segundo tramo de la temporada. Actualmente, el equipo se ubica en el puesto 12 con 15 puntos en 13 fechas disputadas, muy lejos de la lucha por el campeonato.

Ahí aparece el nombre de Horacio Melgarejo, respaldado por el gran trabajo que viene realizando en ‘El Papá’, tanto en la Liga 1 como en la Sudamericana. Sin embargo, por ahora solo hubo una consulta sobre la situación contractual del técnico argentino con el club imperial, sin que exista todavía una oferta formal para intentar sacarlo de la institución.

¿Hasta cuándo tiene contrario con Cienciano?

Por ahora, se conoce que Horacio Melgarejo tiene contrato con Cienciano durante toda la temporada 2026, por lo que Emelec tendría que pagar una compensación económica si desea concretar su salida.

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Además, no sería la primera vez que el club ecuatoriano pone la mira en alguien del elenco incaico, ya que en 2025 también intentó fichar a Christian Cueva, aunque aquella negociación no llegó a buen puerto.

Mientras se define su futuro, Melgarejo sigue enfocado en el presente de Cienciano y ya prepara el duelo de este sábado ante Alianza Lima, un partido clave en la pelea por el Torneo Apertura. Si el cuadro cusqueño consigue la victoria, quedará a solo un punto del liderato y mantendrá intactas sus opciones de pelear por el título en las dos fechas restantes.

Próximo partido de Cienciano

Tras su reciente triunfo por 2-1 frente a Atlético Grau, Cienciano afrontará este fin de semana un nuevo reto importante cuando reciba a Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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DATOS CLAVES

Emelec realizó una consulta formal por el técnico Horacio Melgarejo para reemplazar a Vicente Sánchez.

El entrenador argentino tiene contrato vigente con Cienciano durante toda la temporada 2026.

Cienciano recibirá a Alianza Lima este sábado 16 de mayo a las 17:45 horas en Cusco.