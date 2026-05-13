Así se jugará la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano se reanuda este fin de semana y tendrá muy buenos encuentros en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con distintas disputas por los primeros y últimos lugares en una tabla de posiciones que empieza a definirse, a continuación conoce toda la programación de una nueva jornada que sin duda alguna generará mucha emoción en el territorio nacional.
Hablando de los partidos más atrapantes de los que se vienen, no hay duda alguna que Cienciano y Alianza Lima protagonizarán un nivel de alta tensión. Con la posibilidad de seguir escalando en el campeonato, los imperiales buscarán el triunfo a como de lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; mientras que los íntimos querrán mantener su liderato y sacar más diferencia de puntos.
Entre otro de los encuentros más atractivos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 tenemos el que disputarán Universitario de Deportes vs. Atlético Grau en el Estadio Monumental, el cual por cierto será en la previa del debut oficial de Héctor Cúper. Finalmente, Los Chankas enfrentará a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas con el único objetivo de ganar y mantener la esperanza del título.
Programación de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026
Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca vs. Sporting Cristal | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau | 20:00 | Estadio Monumental
Sábado 16 de mayo
- FBC Melgar vs. Sport Huancayo | 13:00 | Estadio Monumental UNSA
- Juan Pablo II vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Juan Pablo II
- Cienciano vs. Alianza Lima | 17:45 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs. Cusco FC | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao
Domingo 17 de mayo
- ADT vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso vs. UTC | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Los Chankas vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Los Chankas
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026?
Todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros de esta jornada gracias al minuto a minuto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|14
|10
|3
|1
|25
|7
|18
|33
|2
|Los Chankas
|14
|9
|3
|2
|22
|16
|6
|30
|3
|Cienciano
|14
|9
|2
|3
|29
|17
|12
|29
|4
|Universitario
|14
|7
|4
|3
|22
|13
|9
|25
|5
|FBC Melgar
|14
|6
|3
|5
|21
|17
|4
|21
|6
|Cusco FC
|14
|6
|3
|5
|18
|22
|-4
|21
|7
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|1
|20
|8
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|4
|5
|15
|17
|-2
|19
|9
|Alianza Atlético
|14
|4
|5
|5
|16
|14
|2
|17
|10
|ADT
|14
|4
|5
|5
|18
|17
|1
|17
|11
|CD Moquegua
|14
|5
|2
|7
|17
|22
|-5
|17
|12
|Sporting Cristal
|14
|4
|4
|6
|23
|23
|0
|16
|13
|UTC Cajamarca
|14
|4
|4
|6
|19
|22
|-3
|16
|14
|Sport Huancayo
|14
|4
|3
|7
|17
|23
|-6
|15
|15
|Juan Pablo II
|14
|4
|3
|7
|20
|33
|-13
|15
|16
|Sport Boys
|14
|3
|4
|7
|13
|19
|-6
|13
|17
|FC Cajamarca
|14
|3
|3
|8
|18
|25
|-7
|12
|18
|Atlético Grau
|14
|2
|4
|8
|10
|17
|-7
|10
DATOS CLAVES
- Alianza Lima lidera la tabla con 33 puntos antes de enfrentar a Cienciano.
- Héctor Cúper debutará oficialmente como DT de Universitario frente a Atlético Grau.
- La fecha 15 del Apertura inicia el 15 de mayo con dos encuentros programados.