Así se jugará la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce toda la programación de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026 con partidazos en el Estadio Monumental y en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El fútbol peruano se reanuda este fin de semana y tendrá muy buenos encuentros en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con distintas disputas por los primeros y últimos lugares en una tabla de posiciones que empieza a definirse, a continuación conoce toda la programación de una nueva jornada que sin duda alguna generará mucha emoción en el territorio nacional.

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Hablando de los partidos más atrapantes de los que se vienen, no hay duda alguna que Cienciano y Alianza Lima protagonizarán un nivel de alta tensión. Con la posibilidad de seguir escalando en el campeonato, los imperiales buscarán el triunfo a como de lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; mientras que los íntimos querrán mantener su liderato y sacar más diferencia de puntos.

Entre otro de los encuentros más atractivos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 tenemos el que disputarán Universitario de Deportes vs. Atlético Grau en el Estadio Monumental, el cual por cierto será en la previa del debut oficial de Héctor Cúper. Finalmente, Los Chankas enfrentará a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas con el único objetivo de ganar y mantener la esperanza del título.

Programación de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca vs. Sporting Cristal | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau | 20:00 | Estadio Monumental

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Sábado 16 de mayo

FBC Melgar vs. Sport Huancayo | 13:00 | Estadio Monumental UNSA

Juan Pablo II vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Juan Pablo II

Cienciano vs. Alianza Lima | 17:45 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs. Cusco FC | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 17 de mayo

ADT vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs. UTC | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Los Chankas vs. CD Moquegua | 15:30 | Estadio Los Chankas

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros de esta jornada gracias al minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 14 10 3 1 25 7 18 33 2 Los Chankas 14 9 3 2 22 16 6 30 3 Cienciano 14 9 2 3 29 17 12 29 4 Universitario 14 7 4 3 22 13 9 25 5 FBC Melgar 14 6 3 5 21 17 4 21 6 Cusco FC 14 6 3 5 18 22 -4 21 7 Comerciantes Unidos 14 5 5 4 18 17 1 20 8 Deportivo Garcilaso 14 5 4 5 15 17 -2 19 9 Alianza Atlético 14 4 5 5 16 14 2 17 10 ADT 14 4 5 5 18 17 1 17 11 CD Moquegua 14 5 2 7 17 22 -5 17 12 Sporting Cristal 14 4 4 6 23 23 0 16 13 UTC Cajamarca 14 4 4 6 19 22 -3 16 14 Sport Huancayo 14 4 3 7 17 23 -6 15 15 Juan Pablo II 14 4 3 7 20 33 -13 15 16 Sport Boys 14 3 4 7 13 19 -6 13 17 FC Cajamarca 14 3 3 8 18 25 -7 12 18 Atlético Grau 14 2 4 8 10 17 -7 10

DATOS CLAVES

Alianza Lima lidera la tabla con 33 puntos antes de enfrentar a Cienciano .

lidera la tabla con antes de enfrentar a . Héctor Cúper debutará oficialmente como DT de Universitario frente a Atlético Grau .

debutará oficialmente como DT de frente a . La fecha 15 del Apertura inicia el 15 de mayo con dos encuentros programados.