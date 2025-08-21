Aparte de Deportivo Binacional: el otro equipo campeón de la Liga 1 que está próximo a ser descendido

El fútbol peruano se encuentra ante una encrucijada legal y deportiva con el caso de Ayacucho FC, el equipo campeón de la fase 2 del 2020. La situación del club es precaria y se asemeja a la de Deportivo Binacional, enfrentando una posible expulsión definitiva de la Liga 1. El detonante de este conflicto es la decisión de Ayacucho FC de acudir a la justicia ordinaria para resolver una disputa deportiva, una acción que contraviene flagrantemente los estatutos y principios de la FIFA, el máximo organismo rector del fútbol mundial.

Ayacucho FC pronto estará descendiendo

A pesar de haber logrado una medida cautelar que le permitía temporalmente permanecer en la Primera División, el periodista Gustavo Peralta ha revelado que la Federación Peruana de Fútbol se encuentra bajo una intensa presión por parte de la FIFA. La postura de la FIFA es inflexible: no tolera bajo ninguna circunstancia la injerencia de tribunales civiles en asuntos que conciernen exclusivamente al ámbito futbolístico. Esta política busca salvaguardar la autonomía e integridad de las competiciones deportivas a nivel global.

Ante la gravedad de las posibles consecuencias, la FPF intentó persuadir a Ayacucho FC para que desistiera de su demanda civil. La propuesta de la federación era clara: aceptar el descenso a la Liga 2 y buscar un ascenso legítimo y deportivo desde esa categoría. Sin embargo, Ayacucho FC optó por persistir en la vía judicial, una decisión que, aunque le concedió un respiro temporal, lo ha colocado en una posición insostenible a largo plazo.

FIFA se pone fuerte contra Ayacucho FC

La FIFA mantiene su postura intransigente. Si la federación peruana no logra revertir la situación actual, el organismo mundial del fútbol podría intervenir de manera directa, tal como ocurrió en el caso de Binacional. Una intervención de esta magnitud forzaría la exclusión de Ayacucho FC del torneo, dejando al club sin la posibilidad de competir en la máxima categoría del fútbol peruano.

Ayacucho FC campeón de la fase 2 en 2020. (Foto: Liga 1).

El futuro de Ayacucho FC es incierto y podría definirse en los próximos meses, específicamente entre septiembre y octubre. La resolución clave reside en la posible ratificación, por parte del Tribunal Constitucional, de la sentencia judicial a favor del club. Si esto sucede, la FPF se vería en una encrucijada legal de enormes proporciones, lo que la expondría a severas sanciones por parte de la FIFA, que podrían ir desde multas económicas hasta la suspensión de sus derechos como federación miembro.

Ayacucho FC próximamente descendido

Por ahora, el destino de los “zorros” no se decidirá en el campo de juego, como sería lo natural en el deporte, sino en los despachos de las altas esferas del fútbol mundial. Este caso subraya de manera contundente que la justicia deportiva se rige por sus propias reglas y que cualquier intento de terceros, especialmente tribunales civiles, de inmiscuirse en sus asuntos puede tener repercusiones devastadoras para los clubes y federaciones involucradas. La autonomía deportiva es un pilar fundamental para la FIFA, y este caso es un claro recordatorio de las estrictas normas que rigen el fútbol a nivel global.