Christian Cueva rompe el silencio y amenaza con demanda por escándalo en Ecuador

El volante nacional niega la acusación y advierte con tomar acciones en caso no se rectifiquen los medios en mención.

Por Nicole Cueva

Christian Cueva rompió su silencio y habló sobre presunta fiesta en Ecuador.
El nombre de Christian Cueva ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica, esta vez fuera del campo. En las últimas horas, medios ecuatorianos como Extra y Expreso lo vincularon a una presunta fiesta de 18 horas organizada por jugadores de Emelec.

La versión tomó fuerza rápidamente en redes sociales, donde se cuestionó la profesionalidad del volante peruano. Sin embargo, ‘Aladino’ no tardó en pronunciarse y negó haber formado parte de esa celebración y, lejos de dejarlo ahí, decidió anunciar que tomará acciones legales si no se rectifica la información.

A través de un comunicado oficial, el futbolista exigió una disculpa pública al medio que difundió la noticia y dio un plazo máximo de 24 horas para retractarse. De lo contrario, indicó que autorizará a su abogado para iniciar un proceso legal por daño a su imagen y reputación profesional.

Cueva exige rectificación y se respalda en su abogado

En su comunicado, Christian Cueva fue enfático al señalar que la información difundida no solo afecta su imagen personal y profesional, sino también la del club ecuatoriano al que representa.

“He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad”, expresó en primera instancia el volante de 33 años.

Asimismo, pidió que la rectificación se realice a través de los mismos canales en los que fue difundida la información falsa. En caso contrario, procederá legalmente.

Solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas (…). De no atender este requerimiento, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes”, concluyó.

Emelec se pronuncia y apoya al jugador

Frente al revuelo mediático, Emelec también emitió un comunicado para aclarar su postura. La institución respaldó a Christian Cueva y anunció una investigación interna para determinar la veracidad de los hechos denunciados por la prensa local.

“Como club no hemos recibido ninguna denuncia, imágenes o videos que comprueben la supuesta fiesta. Lamentamos que este tipo de informaciones se produzcan y afecten la imagen institucional, cuya defensa jamás podremos claudicar”, señaló el club ecuatoriano.

Mientras tanto, Cueva continúa entrenando con el plantel y se mantiene enfocado en lo deportivo, a la espera de una respuesta por parte del medio acusado y de los resultados de la investigación iniciada por su club.

