Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Así va la tabla de posiciones de la Acumulada Liga 1 2025 en plena definición entre Alianza Lima y Cusco y el descenso

Se define el segundo lugar de la Tabla Acumulada, la clasificación a Copa Sudamericana y los descensos. Mira las posiciones al momento.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Definición de la Liga 1.
© Liga 1Definición de la Liga 1.

Todo tiene un final y en este caso, la Liga 1 llega a su último episodio antes de decir adiós en esta edición 2025. Ya se han confirmado algunos puestos, como el campeón nacional que en este caso es Universitario de Deportes, así como también uno de los que perdió la categoría como es Alianza Universidad. Pero todavía hay mucho por conocer.

Publicidad

En la parte alta tenemos un duelo entre Alianza Lima y Cusco FC por ver quien se queda con el segundo lugar del acumulado. El que lo consiga va de frente a la final del playoff por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Mientras que el que termine tercero tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en las semifinales.

Por otro lado, en el descenso también se juegan grandes luchas por no irse a la B. En este caso tenemos a UTC y Ayacucho FC, que serán los que terminen definiendo al último club que termine de irse para el 2026. Ambos juegan de visitante, así que no la tendrán nada fácil para ver quien termina de quedarse.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2025

La Liga 1 se pone al rojo vivo en una definición que trae una gran emoción este domingo 23 de noviembre.

Publicidad

TABLA DEL ACUMULADO EN VIVO:

¡Alineaciones Confirmadas! Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde Matute por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

ver también

¡Alineaciones Confirmadas! Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde Matute por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

Así estaba la tabla de posiciones al inicio de la jornada del domingo:

#EquipoPJPGPEPPDGPTS
1Universitario352474+4279
2Cusco FC342077+2767
3Alianza Lima341987+2065
4Sporting Cristal3519610+2363
5Alianza Atlético3517612+1357
6FBC Melgar3514147+1556
7Deportivo Garcilaso35141011+852
8Los Chankas3514813-850
9Sport Huancayo3414614+348
10ADT3413912-748
11Cienciano34121111+747
12Atlético Grau3591115+638
13Sport Boys359917-1336
14Comerciantes Unidos349916-1536
15Juan Pablo II349917-1533
16UTC348818-2632
17Ayacucho FC348521-3029
18Alianza Universidad346721-3025
19Deportivo Binacional18468-1318

Datos Claves

  • Universitario de Deportes se confirmó como el campeón nacional de la edición 2025 de la Liga 1.
  • Alianza Lima y Cusco FC compiten por el segundo lugar del acumulado en la Liga 1 2025.
  • UTC y Ayacucho FC definirán el último club descendido a la B para la temporada 2026.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Así quedó la tabla acumulada tras triunfo de Comerciantes a Ayacucho
Liga 1

Así quedó la tabla acumulada tras triunfo de Comerciantes a Ayacucho

Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys van por este refuerzo estrella
Liga 1

Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys van por este refuerzo estrella

Pese a estar cerca del tricampeonato, hinchas de Universitario piden resolver esto para 2026
Universitario

Pese a estar cerca del tricampeonato, hinchas de Universitario piden resolver esto para 2026

¿Mal perdedor? La confesión de Fossati tras caer frente a Los Chankas: "Anda a hablar con otro"
Universitario

¿Mal perdedor? La confesión de Fossati tras caer frente a Los Chankas: "Anda a hablar con otro"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo