Así va la tabla de posiciones de la Acumulada Liga 1 2025 en plena definición entre Alianza Lima y Cusco y el descenso

Todo tiene un final y en este caso, la Liga 1 llega a su último episodio antes de decir adiós en esta edición 2025. Ya se han confirmado algunos puestos, como el campeón nacional que en este caso es Universitario de Deportes, así como también uno de los que perdió la categoría como es Alianza Universidad. Pero todavía hay mucho por conocer.

Publicidad

Publicidad

En la parte alta tenemos un duelo entre Alianza Lima y Cusco FC por ver quien se queda con el segundo lugar del acumulado. El que lo consiga va de frente a la final del playoff por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Mientras que el que termine tercero tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en las semifinales.

Por otro lado, en el descenso también se juegan grandes luchas por no irse a la B. En este caso tenemos a UTC y Ayacucho FC, que serán los que terminen definiendo al último club que termine de irse para el 2026. Ambos juegan de visitante, así que no la tendrán nada fácil para ver quien termina de quedarse.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2025

La Liga 1 se pone al rojo vivo en una definición que trae una gran emoción este domingo 23 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

TABLA DEL ACUMULADO EN VIVO:

ver también ¡Alineaciones Confirmadas! Alianza Lima vs. UTC EN VIVO y GRATIS desde Matute por el Torneo Clausura vía L1 Max: minuto a minuto

Así estaba la tabla de posiciones al inicio de la jornada del domingo:

# Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Universitario 35 24 7 4 +42 79 2 Cusco FC 34 20 7 7 +27 67 3 Alianza Lima 34 19 8 7 +20 65 4 Sporting Cristal 35 19 6 10 +23 63 5 Alianza Atlético 35 17 6 12 +13 57 6 FBC Melgar 35 14 14 7 +15 56 7 Deportivo Garcilaso 35 14 10 11 +8 52 8 Los Chankas 35 14 8 13 -8 50 9 Sport Huancayo 34 14 6 14 +3 48 10 ADT 34 13 9 12 -7 48 11 Cienciano 34 12 11 11 +7 47 12 Atlético Grau 35 9 11 15 +6 38 13 Sport Boys 35 9 9 17 -13 36 14 Comerciantes Unidos 34 9 9 16 -15 36 15 Juan Pablo II 34 9 9 17 -15 33 16 UTC 34 8 8 18 -26 32 17 Ayacucho FC 34 8 5 21 -30 29 18 Alianza Universidad 34 6 7 21 -30 25 19 Deportivo Binacional 18 4 6 8 -13 18

Datos Claves

Universitario de Deportes se confirmó como el campeón nacional de la edición 2025 de la Liga 1.

se confirmó como el de la edición 2025 de la Liga 1. Alianza Lima y Cusco FC compiten por el segundo lugar del acumulado en la Liga 1 2025.

y compiten por el del acumulado en la Liga 1 2025. UTC y Ayacucho FC definirán el último club descendido a la B para la temporada 2026.

Publicidad