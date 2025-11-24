Ayacucho no se quiere ir y lo que harán para quedarse en la Liga 1: “Acudir a todas las instancias”

El pasado fin de semana se jugó la última jornada de la Liga 1 y se conocieron los puestos de cada uno de los clubes. Entre ellos tenemos a Ayacucho FC, que terminó perdiendo la categoría. Pero el conjunto de los ‘Zorros’ no quiere irse a la Segunda División, pues consideran injusto esta decisión. Sobre todo por un partido que iba ganando y terminó perdiendo en mesa.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el cuadro de Ayacucho ha hecho público su reclamo por la injusticia que consideran se hizo en su contra. Por lo que están pidiendo participar en la edición 2026 de la Liga 1. En la cual explican que UTC debería ser el equipo que se vaya a la Segunda División y no ellos.

“Considerando nuestro triunfo ante Comerciantes Unidos por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido, AYACUCHO FC ha alcanzado puntaje acumulado de 32 puntos y una diferencia de goles -22, mientras que el club UTC tiene acumulado de 32 puntos y una diferencia de goles -29, con lo cual tenemos el DERECHO DEPORTIVO GANADO EN CANCHA de participar en la Liga 1-2026“, se puede leer en el comunicado.

De igual forma, los ‘Zorros’ están dispuestos a buscar justicia para el equipo. Así que tratarán a toda costa que se pueda llegar a revertir la decisión que desde la FPF tomaron para mandarlo a la Segunda División.

“Ante esta injusticia, arbitrariedades y trato discriminatorio hacia el equipo, la dirigencia de AYACUCHO FC expresa su firme compromiso de acudir a todas las instancias deportivas (Comisión de Apelaciones, CONAR, FPF, TAS, entre otros) así como a las instancias penales para hacer respetar nuestros derechos obtenidos deportivamente en cancha y tratando de combatir arbitrariedades que estaría detrás de estos nefastos hechos”, explican.

Comunicado de Ayacucho FC (Foto: Ayacucho FC).

¿Qué podría pasar con Ayacucho FC?

Para comenzar, habrá que ver las instancias a las que acuda el equipo de Ayacucho FC. Muchas veces no son algo rápido, así que podrían terminar tardando más de lo esperado para que se tome una decisión final. Lo que hará que puedan tener una respuesta recién con el torneo iniciado. Complicando mucho el calendario.

Habrá que esperar a ver que es lo que pasa con Ayacucho FC, que de volver a la Liga 1, podría nuevamente tenerse un torneo con equipos impares. Lo que siempre hará que algún equipo deba descansar cada jornada.

Datos Claves

El club Ayacucho FC busca permanecer en la Liga 1 alegando injusticia tras perder la categoría.

Ayacucho FC pide participar en la Liga 1-2026, argumentando que UTC debería descender.

