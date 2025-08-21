Lejos de Spezia y así es como esperan el regreso de Gianluca Lapadula en Pescara: “Es el sueño de todos”

Sigue la novela de Gianluca Lapadula en Italia. Si bien tiene contrato vigente con Spezia hasta junio del año 2026 y en el papel viene trabajando en el plantel de cara al inicio de la Serie B, lo concreto es que a estas alturas tener cierto espacio en un club en donde supo hacerla linda como goleador hace algunos años. Hablamos de Pescara, equipo que ahora mismo lo tiene en carpeta.

Lamentablemente, Gianluca Lapadula no tuvo una regularidad importante durante la temporada anterior. Debido a las lesiones y problemas físicos se perdió un buen tramo del campeonato y por ello es que generaría ciertas dudas en un Spezia que incluso estuvo a punto de ascender a la Serie A, pero se quedó en la ronda de los playoffs y ahora el objetivo es el título a como de lugar.

Frente a este postura es que el ‘9’ de la Selección Peruana podría cambiar de aires y recientemente fue el presidente de Pescara, Daniele Sebastiani, quien tomó la palabra y evidenció el enorme interés en los servicios de uno de los jugadores que mejores rendimientos mostró en la historia de la institución. “Es el sueño de todos, así que también es el nuestro”; enfatizó.

¿Qué más dijo el presidente de Pescara sobre el interés por Gianluca Lapadula?

“¿Gianluca Lapadula? Es el sueño de todos, así que también es el nuestro. Necesitamos que algunas cosas funcionen, pero estamos trabajando para traerlo de vuelta al Pescara“; dijo Daniele Sebastiani, presidente de ‘Los Delfines’, en una reciente entrevista con el medio deportivo ‘Rete 8‘ respecto a la determinación que existe en la institución por repatriar al delantero peruano-italiano.

Ahora, la situación tampoco es sencilla. El popular ‘Bambino’ tiene contrato hasta 2026 con Spezia y representa uno de los mejores contratos del club, así que debería existir un acuerdo de por medio entre ambas directivas para solucionar el préstamo o la venta del jugador. También es importante mencionar que el libro de pases en Europa cierra entre el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre, con lo cual el tiempo apremia y el futuro del ‘9’ seguiría en veremos.

La decisión de Spezia sobre Gianluca Lapadula y que generó sorpresa

El pasado 15 de agosto, desde la cuenta oficial de Spezia Calcio se pudo apreciar que Gianluca Lapadula fue inscrito oficialmente para la temporada europea 2025/26. Lo más llamativo es que mantuvieron la camiseta ’10’ con la que el goleador bicolor demostró sus mejores condiciones hasta hace algunos meses, con lo cual cualquiera podría pensar que lo seguirían teniendo en cuenta.

Lo que cuesta actualmente Gianluca Lapadula en el mercado internacional

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, Gianluca Lapadula tiene una cotización internacional de 750 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 3 millones. Con 35 años de edad y en el tramo final de su carrera deportiva, veremos qué decisión toma el atacante nacional respecto a su futuro y si es que finalmente opta por regresar a Pescara de cara al inicio de Serie B.

