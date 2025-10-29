Juan Lucumí, el delantero colombiano de Ayacucho FC, ha captado la atención del mercado de pases de la Liga 1 tras finalizar su contrato. Su notable rendimiento ofensivo ha despertado un gran interés en los principales clubes de Lima, quienes se perfilan para competir por sus servicios en la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde podría jugar Juan Lucumí el 2026?

Con 26 años, Lucumí se ha consolidado como uno de los futbolistas extranjeros más destacados del campeonato peruano 2025. A pesar de que su equipo, Ayacucho FC, lucha por la permanencia, el colombiano ha mantenido un excelente nivel individual, registrando cinco goles y seis asistencias en 29 partidos. Sus once participaciones directas en gol lo posicionan como un jugador clave tanto en la creación como en la finalización de jugadas dentro de la Liga 1.

Juan Lucumí la rompe en Ayacucho FC. (Foto: X).

Recientemente, el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación informó que Lucumí está en el radar de los cuatro equipos más grandes de Lima: Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys. Este interés se debe a que el jugador culmina su vínculo con el club ayacuchano el 31 de diciembre de 2025, lo que le permitirá negociar como agente libre.

Publicidad

Publicidad

Juan Lucumí es objetivo de los grandes

Para equipos aspirantes al título y a competiciones internacionales, como Alianza Lima y Universitario, la incorporación de un extremo izquierdo rápido y productivo es fundamental. Lucumí ofrece una solución inmediata en una posición crucial. Además, su fichaje a coste cero permitiría destinar el presupuesto a otros refuerzos o a un salario competitivo para el colombiano, un aspecto valioso en un año de Copa Libertadores donde su perfil asegura una garantía ofensiva.

Sporting Cristal y, especialmente, Sport Boys, también se han unido a esta intensa carrera. Para los “Celestes”, Lucumí podría ser un elemento clave en la renovación de su ataque, aportando velocidad y desequilibrio. Para el equipo del Callao, su llegada representaría un golpe de mercado significativo, mostrando ambición en su proyecto deportivo para 2026 y un salto de calidad en la plantilla para luchar en la parte alta de la tabla.

Publicidad

Publicidad

Juan Lucumí tiene que cerrar bien el año

Por ahora, Lucumí se mantiene enfocado en la lucha de Ayacucho FC por evitar el descenso, aunque ha reconocido haber recibido múltiples propuestas, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, los reportes sugieren que su futuro inmediato apunta al fútbol peruano. Las próximas semanas serán cruciales para los aficionados de los cuatro clubes limeños, ya que la definición del futuro de Juan Lucumí se convertirá en la principal novela de la pretemporada.