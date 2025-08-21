Giancarlo Granda y Eddie Fleischman coinciden en pedido para Conmebol: “El pase de Alianza Lima a semifinales”

La reciente jornada de la Copa Sudamericana 2025 ha estado marcada por un bochornoso incidente que ha generado la indignación de periodistas deportivos y aficionados por igual. Los hechos de violencia ocurridos en Argentina, aparentemente protagonizados por las aficiones de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, han puesto en el ojo de la tormenta a la CONMEBOL y han provocado un debate sobre la seguridad en los torneos sudamericanos.

Periodistas piden la clasificación de Alianza Lima

Uno de los primeros en alzar la voz fue Giancarlo Granda, conocido como “El Flaco” y confeso hincha de Independiente de Avellaneda. Granda no dudó en expresar su repudio de forma contundente a través de su cuenta de Instagram. En un mensaje que rápidamente se volvió viral, calificó a los responsables de “delincuentes, asesinos” y acusó a los actos de violencia de “manchar este hermoso deporte”. Su llamado a la CONMEBOL fue claro y directo: “Ojalá Conmebol se ponga los pantalones y los elimine a ambos, junto con severas sanciones. ¡Basta ya!”.

La vehemencia de sus palabras reflejó la frustración de muchos ante la recurrencia de este tipo de episodios. Por otro lado, Eddie Fleischman, otro reconocido periodista deportivo, se sumó a la ola de críticas con su característico estilo incisivo. Desde su cuenta de Twitter, Fleischman lanzó un mensaje que resonó fuertemente en la opinión pública: “Ahí están los torneos CONMEBOL con su folklore, desorden, improvisación, violencia y muerte. Deberían decretar el pase de Club Alianza Lima a semifinal y suspender a ambos: Independiente y la U de Chile. Lo sucedido hoy es bochornoso e inaceptable”.

Alianza Lima a las semifinales de Copa Sudamericana

La propuesta de Fleischman de otorgar el pase a Alianza Lima y suspender a los clubes implicados generó un intenso debate sobre las posibles soluciones a este tipo de problemas y la necesidad de sentar precedentes. La convergencia de las opiniones de Giancarlo Granda y Eddie Fleischman destaca la magnitud del problema y la unanimidad en el rechazo a la violencia en el fútbol. Ambos periodistas, a pesar de sus estilos y enfoques particulares, compartieron un mensaje común: la necesidad de medidas drásticas y ejemplares para erradicar estos actos de los campos de juego. Implícitamente, y como consecuencia de esta situación, se refuerza la idea de que Alianza Lima podría verse beneficiado y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los lamentables incidentes de violencia absoluta no pueden ser pasados por alto, y los grandes responsables, Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, deben enfrentar las consecuencias de sus acciones o las de sus aficionados. Este suceso subraya la urgente necesidad de que la CONMEBOL revise y refuerce sus protocolos de seguridad y aplique sanciones contundentes para preservar la integridad y el espíritu deportivo de sus competiciones. La paciencia de los aficionados y los medios de comunicación parece haber llegado a su límite.