Paolo Guerrero responde con contundencia: ¿Alianza Lima ya está en semifinales de Copa Sudamericana tras vencer a U. Católica?

Alianza Lima sigue demostrando un enorme nivel en el ámbito continental y ahora la Universidad Católica de Ecuador pudo sentir el verdadero terror. En un resultado global de 4-1, los dirigidos por Néstor Gorosito accedieron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y esperan rival de por medio, por lo que ahora mismo Paolo Guerrero se expresó sobre lo que se les viene.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

Como bien sabemos, el ‘Depredador’ no disputó el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa debido a una lesión muscular y se quedó trabajando en Lima. Esta situación tampoco lo aleja del momento que vive el continente luego de los incidentes que se dieron en el duelo entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile ya que afecta el futuro de un equipo blanquiazul que no sabe a qué rival enfrentará.

Lejos de sentirse en la ronda de semifinales de la Copa Sudamericana y viendo que todavía queda un buen camino por recorrer, Paolo Guerrero manifestó lo siguiente: “Es importante. Es un gran paso. Es el objetivo que queríamos, pasar a cuartos de final. Ahora toca prepararnos para el clásico”. De esta manera, queda clarísimo que el cuadro íntimo no piensa más allá de las sanciones que se den.

La información falsa que recorrió Sudamérica sobre las sanciones del Independiente vs. U. de Chile

Durante las últimas horas se filtró la información de que Conmebol ya había tomado una decisión luego de los incidentes que se dieron anoche en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Un comunicado falso indicaba que Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedaban descalificados de la Copa Sudamericana y que incluso no iban a poder disputar ningún torneo continental hasta el año 2028.

Fuente: ‘X’

Además, Alianza Lima también tenía protagonismo al ser automáticamente uno de los primeros clasificados a las semifinales de la competencia. Medios locales e internacionales evidenciaron que se trataba de revelaciones sin fundamento y que Conmebol tomaría algunos días para realizar las investigaciones respectivas para recién a partir de ahí tomar una determinación ejemplar ante los implicados.

Fuente: @gastonedul

Fuente: @Tato_Aguilera

A raíz de esta situación es que obviamente Alianza Lima se convirtió en tendencia nacional al ser el presunto beneficiado tras la decisión que habría tomado el máximo ente del fútbol sudamericano. Esta primicia quedó anulada y por ello entendemos que Paolo Guerrero tampoco quiso entrar en detalles ni nada por el estilo, así que solo habló de la clasificación a cuartos de final del torneo y no más.

Lo que se le viene muy pronto a Alianza Lima

Yendo al aspecto netamente futbolístico y luego del triunfazo de ayer en la ciudad de Quito ante Universidad Católica de Ecuador, ahora Alianza Lima se prepara para disputar el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. El duelo está programado para el próximo domingo 24 de agosto a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental de Ate en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Fuente: GOLPERÚ

