Sporting Cristal no jugó bien y sufrió una dura derrota en Cajamarca. Zé Ricardo optó por no presentarse ante la prensa, una decisión que genera especulaciones.

Zé Ricardo no logra mejorar a Sporting Cristal en la Liga 1 y optó por el silencio tras la derrota ante FC Cajamarca por 3-1 en el Estadio Héroes de San Ramón. Tras la dura caída por la fecha 15 del Torneo Apertura, el director técnico brasileño tomó la decisión de no hablar con la prensa y se fue sin dar declaraciones.

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La actuación de Sporting Cristal fue de mayor a menor. Mientras que en el primer tiempo se vio un equipo muy serio y que se puso al frente con el golazo de mitad de cancha de Yoshimar Yotún, en el complemento fue totalmente diferente. Un muy mal rendimiento en el segundo tiempo provocó que FC Cajamarca lo pueda dar vuelta.

Debido a la derrota y a la mala versión ‘celeste’ en el complemento, Zé Ricardo optó por no presentarse a la conferencia de prensa post partido. Como es habitual en la Liga 1, los entrenadores deben presentarse ante los medios para dar sus sensaciones del encuentro. Sin embargo, el brasileño decidió no hacerlo.

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Tal como informó el periodista Percy Ramos en la transmisión de L1MAX, Zé Ricardo pasó por la zona mixta en total silencio y decidió subirse al bus directamente sin atender a la prensa o contestar preguntas de los periodistas.

Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal.

La actitud del DT brasileño puede tener diferentes interpretaciones. Por lo pronto, hay preocupación de cara al duelo clave que tiene Cristal el próximo miércoles ante Junior en Colombia porque el equipo no viene mostrando su mejor versión y los resultados no aparecen.

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¿Qué pasará con Zé Ricardo?

Sporting Cristal puede quedar muy comprometido con la zona de descenso cuando termine la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Está claro que el equipo ‘cervecero’ prioriza la Copa Libertadores, pero se le vienen los últimos dos partidos de la fase de grupos donde debe sumar o sumar para tener chances de clasificación a octavos de final.

Si no logra dicho pase a la instancia de los 16 mejores equipos, Zé Ricardo podría ver comprometida su situación en el cargo de director técnico del conjunto del Rímac. Es que en Liga 1, apenas ganó un partido de los seis que dirigió y fue ante UTC en abril pasado. Desde entonces, perdió tres duelos y empató los otros dos. Una campaña muy pobre en cuanto a números.

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Junior?

Sporting Cristal se juega la posibilidad de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior. El partido se disputa este miércoles 20 de mayo desde las 21:00 horas (de Colombia y Perú) en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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¿Dónde ver EN VIVO Junior vs. Sporting Cristal?

Junior vs. Sporting Cristal contará con transmisión en vivo del canal ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium.

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