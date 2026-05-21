Así se jugará la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 que tendrá en el barrio de Matute el partido más esperado del campeonato.

Se viene una jornada del fútbol peruano y entramos a la recta final del campeonato. La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y a continuación podrás conocer a detalle todos los partidos que se disputarán en el territorio nacional, en donde por cierto hay distintos objetivos de los equipos que luchan por los primeros lugares y otros que buscan recuperar terreno.

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Sin duda alguna, el encuentro más atractivo y esperado del fin de semana es el que disputarán Alianza Lima y Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Serán 90 minutos de alta tensión en donde los íntimos podrían ser campeones al término del duelo, mientras que los andahuaylinos intentarán dar un golpe de autoridad sobre la mesa para seguir peleando por el título.

En otro de los interesantes partidos que se vienen, el que jugarán Universitario de Deportes y CD Moquegua genera atención ya que será el debut oficial de Héctor Cúper en el campeonato nacional al mando de equipo merengue. Finalmente, Sporting Cristal recibirá a ADT con la intención de volver al triunfo y empezar a alejarse de los puestos de descenso en el Torneo Apertura 2026.

Programación de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

Juan Pablo vs. FBC Melgar | 15:00 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

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Sábado 23 de mayo

CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre

UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 24 de mayo

Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo

Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Lunes 25 de mayo

Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias más importantes de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36 2 Los Chankas 15 10 3 2 23 16 7 33 3 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 15 7 4 4 22 14 8 25 5 FBC Melgar 15 7 3 5 25 18 7 24 6 Deportivo Garcilaso 15 6 4 5 17 17 0 22 7 Cusco FC 15 6 3 6 18 23 -5 21 8 Alianza Atlético 15 5 5 5 18 14 4 20 9 ADT 15 5 5 5 20 17 3 20 10 Comerciantes Unidos 15 5 5 5 18 19 -1 20 11 CD Moquegua 15 5 2 8 17 23 -6 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16 13 UTC Cajamarca 15 4 4 7 19 24 -5 16 14 Sport Boys 15 4 4 7 14 19 -5 16 15 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15 16 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -9 15 17 Juan Pablo II 15 4 3 8 20 35 -15 15 18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13

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DATOS CLAVES