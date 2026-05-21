Así se jugará la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Se viene una jornada del fútbol peruano y entramos a la recta final del campeonato. La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y a continuación podrás conocer a detalle todos los partidos que se disputarán en el territorio nacional, en donde por cierto hay distintos objetivos de los equipos que luchan por los primeros lugares y otros que buscan recuperar terreno.
Sin duda alguna, el encuentro más atractivo y esperado del fin de semana es el que disputarán Alianza Lima y Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Serán 90 minutos de alta tensión en donde los íntimos podrían ser campeones al término del duelo, mientras que los andahuaylinos intentarán dar un golpe de autoridad sobre la mesa para seguir peleando por el título.
En otro de los interesantes partidos que se vienen, el que jugarán Universitario de Deportes y CD Moquegua genera atención ya que será el debut oficial de Héctor Cúper en el campeonato nacional al mando de equipo merengue. Finalmente, Sporting Cristal recibirá a ADT con la intención de volver al triunfo y empezar a alejarse de los puestos de descenso en el Torneo Apertura 2026.
Programación de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Viernes 22 de mayo
- Juan Pablo vs. FBC Melgar | 15:00 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
Sábado 23 de mayo
- CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre
- UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 24 de mayo
- Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36
Lunes 25 de mayo
- Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026?
Todos los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias más importantes de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|26
|7
|19
|36
|2
|Los Chankas
|15
|10
|3
|2
|23
|16
|7
|33
|3
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|7
|4
|4
|22
|14
|8
|25
|5
|FBC Melgar
|15
|7
|3
|5
|25
|18
|7
|24
|6
|Deportivo Garcilaso
|15
|6
|4
|5
|17
|17
|0
|22
|7
|Cusco FC
|15
|6
|3
|6
|18
|23
|-5
|21
|8
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|5
|18
|14
|4
|20
|9
|ADT
|15
|5
|5
|5
|20
|17
|3
|20
|10
|Comerciantes Unidos
|15
|5
|5
|5
|18
|19
|-1
|20
|11
|CD Moquegua
|15
|5
|2
|8
|17
|23
|-6
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|24
|26
|-2
|16
|13
|UTC Cajamarca
|15
|4
|4
|7
|19
|24
|-5
|16
|14
|Sport Boys
|15
|4
|4
|7
|14
|19
|-5
|16
|15
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|21
|26
|-5
|15
|16
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|18
|27
|-9
|15
|17
|Juan Pablo II
|15
|4
|3
|8
|20
|35
|-15
|15
|18
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|11
|17
|-6
|13
DATOS CLAVES
- Alianza Lima recibirá a Los Chankas este sábado 23 de mayo en un partido decisivo donde los íntimos podrían coronarse campeones del torneo.
- El entrenador Héctor Cúper hará su debut oficial al mando de Universitario de Deportes cuando el equipo visite a CD Moquegua.
- Sporting Cristal enfrentará a ADT el domingo en el Estadio Alberto Gallardo con el objetivo urgente de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso.