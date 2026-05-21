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Así se jugará la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 que tendrá en el barrio de Matute el partido más esperado del campeonato.

Alianza Lima y Los Chankas.
© Composición BOLAVIP.Alianza Lima y Los Chankas.

Se viene una jornada del fútbol peruano y entramos a la recta final del campeonato. La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y a continuación podrás conocer a detalle todos los partidos que se disputarán en el territorio nacional, en donde por cierto hay distintos objetivos de los equipos que luchan por los primeros lugares y otros que buscan recuperar terreno.

Sin duda alguna, el encuentro más atractivo y esperado del fin de semana es el que disputarán Alianza Lima y Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Serán 90 minutos de alta tensión en donde los íntimos podrían ser campeones al término del duelo, mientras que los andahuaylinos intentarán dar un golpe de autoridad sobre la mesa para seguir peleando por el título.

En otro de los interesantes partidos que se vienen, el que jugarán Universitario de Deportes y CD Moquegua genera atención ya que será el debut oficial de Héctor Cúper en el campeonato nacional al mando de equipo merengue. Finalmente, Sporting Cristal recibirá a ADT con la intención de volver al triunfo y empezar a alejarse de los puestos de descenso en el Torneo Apertura 2026.

Programación de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

  • Juan Pablo vs. FBC Melgar | 15:00 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sábado 23 de mayo

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  • CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre
  • UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 24 de mayo

  • Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
  • Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo
  • Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Lunes 25 de mayo

  • Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias más importantes de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima1511312671936
2Los Chankas1510322316733
3Cienciano1592429181129
4Universitario157442214825
5FBC Melgar157352518724
6Deportivo Garcilaso156451717022
7Cusco FC156361823-521
8Alianza Atlético155551814420
9ADT155552017320
10Comerciantes Unidos155551819-120
11CD Moquegua155281723-617
12Sporting Cristal154472426-216
13UTC Cajamarca154471924-516
14Sport Boys154471419-516
15FC Cajamarca154382126-515
16Sport Huancayo154381827-915
17Juan Pablo II 154382035-1515
18Atlético Grau153481117-613

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima recibirá a Los Chankas este sábado 23 de mayo en un partido decisivo donde los íntimos podrían coronarse campeones del torneo.
  • El entrenador Héctor Cúper hará su debut oficial al mando de Universitario de Deportes cuando el equipo visite a CD Moquegua.
  • Sporting Cristal enfrentará a ADT el domingo en el Estadio Alberto Gallardo con el objetivo urgente de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso.
Renato Pérez
Renato Pérez
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