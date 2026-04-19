Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los triunfos de FBC Melgar y Cienciano

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 terminó esta noche y vimos algunos de los partidos más importantes del fin de semana. FBC Melgar y Universitario de Deportes se vieron las caras en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y Cienciano recibió a CD Moquegua en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.
Hablando un poco de cómo se dio el encuentro en Arequipa, desde un inicio vimos cómo cada uno de los equipos intentaba generar peligro de acuerdo a sus estrategias. Fue FBC Melgar quien se mostró mejor en el arranque al aprovechar su condición de local y jugando en la altura, mientras que luego Universitario de Deportes se acomodaría con más presencia en la cancha.
Con un trámite realmente de plagado de diversas emociones de principio a fin, finalmente fue victoria de FBC Melgar por 2-1 sobre un Universitario de Deportes que ahora sí se aleja en demasía de los primeros lugares de la tabla de posiciones. A raíz de dicho resultado es que el Torneo Apertura 2026 se movió y a continuación veremos cómo quedó armada.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Respecto al juego que apreciamos en la ciudad del Cusco, fue CD Moquegua quien pegó primero en el marcador y sorprendió a todos. Luego, conforme se acomodaron mejor en la cancha, Cienciano encontró los goles y pudieron darle vuelta al marcador por 2-1. Finalmente, el triunfo fue para los dirigidos por Horacio Melgarejo y se mantienen en la tercer lugar del Torneo Apertura 2026.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones tras la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
“Toma el primer vuelo a España”: Javier Rabanal es destruido luego de perder ante FBC Melgar en Arequipa
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|11
|8
|2
|1
|21
|5
|16
|26
|2
|Los Chankas
|10
|8
|2
|0
|20
|10
|10
|26
|3
|Cienciano
|10
|7
|1
|2
|24
|13
|11
|22
|4
|Universitario
|10
|5
|3
|2
|13
|9
|4
|18
|5
|FBC Melgar
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|3
|17
|6
|UTC Cajamarca
|11
|4
|3
|4
|16
|16
|0
|15
|7
|Sporting Cristal
|10
|4
|2
|4
|19
|15
|4
|14
|8
|Juan Pablo II
|11
|4
|2
|5
|17
|26
|-9
|14
|9
|Comerciantes Unidos
|10
|3
|4
|3
|15
|15
|0
|13
|10
|CD Moquegua
|11
|4
|1
|6
|12
|17
|-5
|13
|11
|Cusco FC
|10
|4
|1
|5
|12
|18
|-6
|13
|12
|Sport Huancayo
|11
|3
|3
|5
|13
|16
|-3
|12
|13
|Alianza Atlético
|10
|2
|5
|3
|9
|9
|0
|11
|14
|Sport Boys
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|15
|Deportivo Garcilaso
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
|16
|ADT
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|-4
|10
|17
|Atlético Grau
|10
|1
|4
|5
|5
|12
|-7
|7
|18
|FC Cajamarca
|10
|1
|3
|6
|12
|19
|-7
|6
Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Viernes 17 de abril
- Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas
Sábado 18 de abril
- FC Cajamarca 2-2 ADT | Estadio Héroes de San Ramón
- Juan Pablo II 2-2 Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima 8-0 Cusco FC | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 19 de abril
- Sporting Cristal 3-2 UTC | Estadio Alberto Gallardo
- Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar 0-1 Universitario de Deportes | Estadio Monumental UNSA
- Cienciano 2-1 CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVES
- Cienciano consolida su tercer lugar tras vencer 2-1 a Moquegua, sumando 22 puntos y manteniéndose a la expectativa de lo que hagan los líderes.
- Alianza Lima termina la fecha como puntero por diferencia de goles (+16) sobre Los Chankas (+10).
- Universitario queda relegado al cuarto puesto tras su derrota en Arequipa, quedando a 8 puntos de la cima.