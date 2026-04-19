Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los triunfos de FBC Melgar y Cienciano

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 terminó esta noche y vimos algunos de los partidos más importantes del fin de semana. FBC Melgar y Universitario de Deportes se vieron las caras en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y Cienciano recibió a CD Moquegua en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así a continuación veremos cómo se movió la tabla de posiciones.

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Hablando un poco de cómo se dio el encuentro en Arequipa, desde un inicio vimos cómo cada uno de los equipos intentaba generar peligro de acuerdo a sus estrategias. Fue FBC Melgar quien se mostró mejor en el arranque al aprovechar su condición de local y jugando en la altura, mientras que luego Universitario de Deportes se acomodaría con más presencia en la cancha.

Con un trámite realmente de plagado de diversas emociones de principio a fin, finalmente fue victoria de FBC Melgar por 2-1 sobre un Universitario de Deportes que ahora sí se aleja en demasía de los primeros lugares de la tabla de posiciones. A raíz de dicho resultado es que el Torneo Apertura 2026 se movió y a continuación veremos cómo quedó armada.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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Respecto al juego que apreciamos en la ciudad del Cusco, fue CD Moquegua quien pegó primero en el marcador y sorprendió a todos. Luego, conforme se acomodaron mejor en la cancha, Cienciano encontró los goles y pudieron darle vuelta al marcador por 2-1. Finalmente, el triunfo fue para los dirigidos por Horacio Melgarejo y se mantienen en la tercer lugar del Torneo Apertura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La tabla de posiciones tras la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 11 8 2 1 21 5 16 26 2 Los Chankas 10 8 2 0 20 10 10 26 3 Cienciano 10 7 1 2 24 13 11 22 4 Universitario 10 5 3 2 13 9 4 18 5 FBC Melgar 11 5 2 4 18 15 3 17 6 UTC Cajamarca 11 4 3 4 16 16 0 15 7 Sporting Cristal 10 4 2 4 19 15 4 14 8 Juan Pablo II 11 4 2 5 17 26 -9 14 9 Comerciantes Unidos 10 3 4 3 15 15 0 13 10 CD Moquegua 11 4 1 6 12 17 -5 13 11 Cusco FC 10 4 1 5 12 18 -6 13 12 Sport Huancayo 11 3 3 5 13 16 -3 12 13 Alianza Atlético 10 2 5 3 9 9 0 11 14 Sport Boys 11 3 2 6 10 15 -5 11 15 Deportivo Garcilaso 10 2 4 4 10 12 -2 10 16 ADT 11 2 4 5 11 15 -4 10 17 Atlético Grau 10 1 4 5 5 12 -7 7 18 FC Cajamarca 10 1 3 6 12 19 -7 6

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Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas

Sábado 18 de abril

FC Cajamarca 2-2 ADT | Estadio Héroes de San Ramón

Juan Pablo II 2-2 Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | Estadio IPD Huancayo

Alianza Lima 8-0 Cusco FC | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 19 de abril

Sporting Cristal 3-2 UTC | Estadio Alberto Gallardo

Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar 0-1 Universitario de Deportes | Estadio Monumental UNSA

Cienciano 2-1 CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

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DATOS CLAVES