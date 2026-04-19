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Liga 1

FBC Melgar 2-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

¡Arequipa los recibe! FBC Melgar y Universitario juegan en el Estadio Monumental de la UNSA. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

65' ¡Respuesta de Universitario!

Ahora apareció Calcaterra para encontrar un espacio en área de FBC Melgar y sacar un remate que sería atajado por el arquero Cáceda.

63' ¡Remate de Zegarra!

El volante de FBC Melgar avanzó en soledad y sacó un potente disparo desde fuera del área que luego sería muy bien despejado por el arquero Vargas.

61' ¡Cambios en Universitario!

Salen Williams Riveros, José Carabalí y Edison Flores - Ingresan Anderson Santamaría, Horacio Calcaterra y Bryan Reyna.

58' ¡Tarjeta amarilla para Riveros!

El defensor de Universitario fue amonestado por una falta en contra de Quagliata, quien estuvo a punto de superarlo para meterse en velocidad al área rival.

53' ¡Intento de Universitario!

Concha mandó un centró vía tiro libre hacia el área de FBC Melgar, pero ningún compañero pudo conectar el balón y se perdió de la cancha.

49' ¡Aún sin emociones!

El arranque del segundo tiempo muestra un estudio por parte de FBC Melgar y Universitario, así que por ahora no hay acciones de peligro en las áreas.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

FBC Melgar y Universitario disputan la etapa final del duelo en el Estadio Monumental de la UNSA.

45'+5 ¡Final del primer tiempo!

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario al término del primer tiempo en el Estadio Monumental de la UNSA. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para vivir la etapa final que promete mucho.

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45' ¡Se añaden 4 minutos!

Pasó de todo en el Estadio Monumental de la UNSA y el primer tiempo entre FBC Melgar vs. Universitario se jugará hasta los 49'.

42' ¡Intento de FBC Melgar!

Apareció Quagliata por el sector derecho para rematar sobre el arco de Vargas, pero fue muy bien obstruido por Inga.

37' ¡Llegada de FBC Melgar!

Quagliata mandó un centró vía tiro libre hacia el área de Universitario y a la vez buscando un pie que pueda alcanzar a conectar sobre el arco defendido por Vargas. La acción no pasó a mayores y el balón se fue del campo.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

FBC Melgar derrota 2-1 a Universitario en los instantes finales del primer tiempo en el Estadio Monumental de la UNSA.

32' ¡Siguen las emociones!

Tanto FBC Melgar como Universitario siguen sumándose con peligro a las áreas rivales y por ahora el primer tiempo se mantiene al rojo vivo.

28' ¡Aproximación de FBC Melgar!

Apareció Quagliata para mandar un centro peligroso hacia el área de Universitario y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Vargas.

26' ¡Intento de Universitario!

Carabalí mandó un centro hacia el área de FBC Melgar, pero ningún compañero pudo encontrar el balón y la acción ofensiva se perdió sin peligro.

22' ¡Decisión final del árbitro!

Bruno Pérez, juez principal del partido, no sancionó penal a favor de Universitario y el marcador no se mueve. FBC Melgar sigue ganando 2-1.

19' ¡Revisión en el VAR!

El árbitro Bruno Pérez se dirige a las pantallas del VAR para verificar un posible penal a favor de Universitario por una falta de Lazo en contra de Riveros.

17' ¡Llegada de Universitario!

Luego de un buen centro vía tiro libre por parte de Concha, nadie tocó el balón en área de FBC Melgar y generó peligro sobre el arco de Cáceda.

14' ¡Llegada de FBC Melgar!

Tras un buen amague por parte de Tandazo, apareció Guzmán para quedarse con el balón y rematar hacia el arco defendido por Vargas. La acción no pasó a mayores y luego sería anulada por posición adelantada.

10' ¡Partido paralizado!

Cáceda quedó tendido en el campo de juego y pidió asistencia médica, con lo cual el encuentro fue detenido unos momentos por el árbitro.

8' ¡Gooooooooooool de Universitario!

Jairo Concha anota el 2-1 de Universitario tras un muy buen remate desde fuera del área al aprovechar cierta desatención por parte de la defensa de FBC Melgar.

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5' ¡Gooooooooooooool de FBC Melgar!

Jhonny Vidales anota el 2-0 del partido luego de prácticamente empujar el balón en área de chica de Universitario al aprovechar una cesión muy inteligente por parte de Matías Zegarra.

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2' ¡Gooooooooooooool de FBC Melgar!

Matías Zegarra anota el 1-0 del encuentro en la primera acción del encuentro tras un buen remate en área de Universitario al aprovechar una muy buena acción individual por parte de Nicolás Quagliata.

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1' ¡Empezó el partido!

FBC Melgar y Universitario disputan el primer tiempo del duelo en el Estadio Monumental de la UNSA.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de FBC Melgar y Universitario pisan el gramado de juego del Estadio Monumental de la UNSA a la espera del pitazo inicial.

¡A nada del inicio del partido!

FBC Melgar y Universitario vuelven a los vestuarios para ultimar detalles instantes previos al inicio del partido en el Estadio Monumental de la UNSA.

¡Calentamiento de los equipos!

FBC Melgar y Universitario realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el campo del Estadio Monumental de la UNSA a falta de pocos minutos para que empiece el partido.

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¡Alineación titular de FBC Melgar!

Miguel Rondelli alistó el siguiente equipo titular para recibir a Universitario en el Estadio Monumental de la UNSA:  Carlos Cáceda; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Matías Zegarra; Lautaro Guzmán y Jhonny Vidales.

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¡Alineación titular de Universitario!

Javier Rabanal preparó el siguiente equipo titular para visitar el día de hoy a FBC Melgar en Arequipa: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga, Andy Polo, José Carabalí; Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Jairo Concha, Alex Valera y Edison Flores.

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¡Llegada de FBC Melgar!

La delegación de FBC Melgar ya se encuentra en las inmediaciones del Estadio Monumental de la UNSA para el partido ante Universitario.

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¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Monumental de la UNSA y ahora se alistan para el duelo ante FBC Melgar.

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¡Vestuario listo de FBC Melgar!

FBC Melgar utilizará su clásica indumentaria rojinegra para recibir esta noche a Universitario en la ciudad de Arequipa.

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¡El Monumental de la UNSA listo y preparado!

Así luce el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa para el duelo de hoy entre FBC Melgar vs. Universitario.

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¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal dispondrá de los siguientes jugadores para visitar esta noche a FBC Melgar en Arequipa.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre FBC Melgar vs. Universitario!

FBC Melgar y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. A continuación, sigue todas las incidencias de esta gran partido por medio de Bolavip Perú.

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FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.
© Universitario.FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

FBC Melgar y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, rojinegros y merengues disputan uno de los encuentros más atractivos y esperados de la jornada, así que empieza a vivir todos los detalles gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en la ciudad de Arequipa, FBC Melgar viene de vencer 3-1 a Sport Boys en condición de visita jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego perdió 0-2 ante Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • 16:15 | México (CDMX)
  • 17:15 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 18:15 | Bolivia y Venezuela
  • 19:15 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 00:15 | España (20/04)

¿Dónde ver FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
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