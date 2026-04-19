FBC Melgar 2-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

FBC Melgar y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, rojinegros y merengues disputan uno de los encuentros más atractivos y esperados de la jornada, así que empieza a vivir todos los detalles gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en la ciudad de Arequipa, FBC Melgar viene de vencer 3-1 a Sport Boys en condición de visita jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego perdió 0-2 ante Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
¿A qué hora juegan FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- 16:15 | México (CDMX)
- 17:15 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 18:15 | Bolivia y Venezuela
- 19:15 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:15 | España (20/04)
¿Dónde ver FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play