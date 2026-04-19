FBC Melgar 2-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

FBC Melgar y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. A continuación, sigue todas las incidencias de esta gran partido por medio de Bolavip Perú.

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Monumental de la UNSA y ahora se alistan para el duelo ante FBC Melgar.

La delegación de FBC Melgar ya se encuentra en las inmediaciones del Estadio Monumental de la UNSA para el partido ante Universitario.

FBC Melgar y Universitario realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el campo del Estadio Monumental de la UNSA a falta de pocos minutos para que empiece el partido.

FBC Melgar y Universitario vuelven a los vestuarios para ultimar detalles instantes previos al inicio del partido en el Estadio Monumental de la UNSA.

Los jugadores titulares de FBC Melgar y Universitario pisan el gramado de juego del Estadio Monumental de la UNSA a la espera del pitazo inicial.

Matías Zegarra anota el 1-0 del encuentro en la primera acción del encuentro tras un buen remate en área de Universitario al aprovechar una muy buena acción individual por parte de Nicolás Quagliata.

Jhonny Vidales anota el 2-0 del partido luego de prácticamente empujar el balón en área de chica de Universitario al aprovechar una cesión muy inteligente por parte de Matías Zegarra.

Jairo Concha anota el 2-1 de Universitario tras un muy buen remate desde fuera del área al aprovechar cierta desatención por parte de la defensa de FBC Melgar.

Cáceda quedó tendido en el campo de juego y pidió asistencia médica, con lo cual el encuentro fue detenido unos momentos por el árbitro.

Tras un buen amague por parte de Tandazo, apareció Guzmán para quedarse con el balón y rematar hacia el arco defendido por Vargas. La acción no pasó a mayores y luego sería anulada por posición adelantada.

Luego de un buen centro vía tiro libre por parte de Concha, nadie tocó el balón en área de FBC Melgar y generó peligro sobre el arco de Cáceda.

El árbitro Bruno Pérez se dirige a las pantallas del VAR para verificar un posible penal a favor de Universitario por una falta de Lazo en contra de Riveros.

Tanto FBC Melgar como Universitario siguen sumándose con peligro a las áreas rivales y por ahora el primer tiempo se mantiene al rojo vivo.

Quagliata mandó un centró vía tiro libre hacia el área de Universitario y a la vez buscando un pie que pueda alcanzar a conectar sobre el arco defendido por Vargas. La acción no pasó a mayores y el balón se fue del campo.

Apareció Quagliata por el sector derecho para rematar sobre el arco de Vargas, pero fue muy bien obstruido por Inga.

Pasó de todo en el Estadio Monumental de la UNSA y el primer tiempo entre FBC Melgar vs. Universitario se jugará hasta los 49'.

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario al término del primer tiempo en el Estadio Monumental de la UNSA. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para vivir la etapa final que promete mucho.

El arranque del segundo tiempo muestra un estudio por parte de FBC Melgar y Universitario, así que por ahora no hay acciones de peligro en las áreas.

El defensor de Universitario fue amonestado por una falta en contra de Quagliata, quien estuvo a punto de superarlo para meterse en velocidad al área rival.

El volante de FBC Melgar avanzó en soledad y sacó un potente disparo desde fuera del área que luego sería muy bien despejado por el arquero Vargas.

Ahora apareció Calcaterra para encontrar un espacio en área de FBC Melgar y sacar un remate que sería atajado por el arquero Cáceda.

FBC Melgar y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, rojinegros y merengues disputan uno de los encuentros más atractivos y esperados de la jornada, así que empieza a vivir todos los detalles gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de hoy en la ciudad de Arequipa, FBC Melgar viene de vencer 3-1 a Sport Boys en condición de visita jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao. Por otro lado, Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego perdió 0-2 ante Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

16:15 | México (CDMX)

17:15 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:15 | Bolivia y Venezuela

19:15 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:15 | España (20/04)

¿Dónde ver FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?