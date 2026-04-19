“Toma el primer vuelo a España”: Javier Rabanal es destruido luego de perder ante FBC Melgar en Arequipa

Universitario de Deportes no pudo conseguir un triunfo en su más reciente visita a la ciudad de Arequipa para enfrentar a FBC Melgar. Un resultado de 2-1 los aleja mucho del escenario del título del Torneo Apertura 2026 y por ello es que Javier Rabanal no deja de ser mencionado por los hinchas como uno de los máximos responsables, a tal punto de que ya lo quieren fuera de la institución.

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Teniendo en cuenta que el nivel de Universitario de Deportes estaba siendo duramente cuestionado desde hace varias jornadas, peor aún cuando hace unos días perdieron ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental, ahora el ambiente se intensificó para mal y en redes sociales son los aficionados merengues quienes vienen reaccionado con furia.

“Solamente queda reír. Por el amor de Dios, Javier Rabanal. Toma el primer vuelo que salga de Lima a España“, “Que mañana se una lunes de renuncia de Javier Rabanal. No puede seguir haciendo tanto daño a Universitario” y “Hoy mismo debe renunciar Rabanal y llevarse a los paquetes Fértoli, Gassama y Silveira”; son algunos de los comentarios en caliente por parte de los hinchas de la ‘U’.

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Fuente: ‘X’.

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Y es que no podemos perder de vista que Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano, lo cual sin duda alguna representa una importancia de pelear cada campeonato en busca del título. Hoy parece improbable que puedan llegar con chances de llevarse el Torneo Apertura 2026, así que Javier Rabanal deberá mejorar en demasía si no quiere que su proceso al mando del equipo termine antes del tiempo acordado con la directiva.

Fuente: Universitario.

El análisis de Javier Rabanal luego de la derrota de Universitario ante FBC Melgar

Luego de la dura caída por 2-1 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, Javier Rabanal evidenció su análisis en conferencia de prensa. Lo más llamativo dentro de su más reciente explicación tuvo que ver con un paralelo que hizo con los resultados de temporadas anteriores, por lo que llegó a la conclusión de estar tranquilo con el nivel mostrado por los cremas.

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“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura. Estoy convencido que jugando al futbol como hoy podemos campeonar“; enfatizó Javier Rabanal en conversación con los medios locales luego del partido de hoy en Arequipa.

Así se mueve la tabla de posiciones tras la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

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