Triunfazo en la altura. Cienciano venció a Academia Puerto Cabello en Cusco por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana y se quedó con la cima de la tabla.

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Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 quedó así: Cienciano es líder con 4 puntos, seguido por Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro con 3 unidades, mientras que Club Atlético Juventud cierra con 1 punto.

El equipo cusqueño no solo ganó, sino que dio un paso clave en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, aprovechando la localía y la altura como factores determinantes en el desarrollo del partido.

Ahora, la fecha 3 será decisiva para el grupo. Cienciano recibirá a Atlético Mineiro el miércoles 29 de abril desde las 7:30 PM en Cusco, en un duelo directo por el liderato del Grupo B.

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Cienciano es líder del Grupo B de la Copa Sudamericana

Por su parte, Club Atlético Juventud será local ante Academia Puerto Cabello el mismo miércoles, pero desde las 5:00 PM, en un partido que también puede mover la tabla.

Así, Cienciano en la Copa Sudamericana 2026 se posiciona como protagonista. Tomó la cima, pero ahora deberá defenderla ante uno de los rivales más fuertes del grupo, en un escenario donde cada punto empieza a valer oro.

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Así festejó Carlos Garcés su gol en el Cienciano vs. Academia Puerto Cabello. (Foto: Cienciano)

¿Cuántos puntos tiene Cienciano en la Copa Sudamericana?

Cienciano tiene 4 puntos tras dos fechas del Grupo B de la Copa Sudamericana pues acumula 1 triunfo y 1 empate con 3 goles a favor y 1 en contra.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano en la Copa Sudamericana?

Cienciano vuelve a jugar por la Copa Sudamericana este miércoles 29 de abril desde las 7:30 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y ante Atlético Mineiro, en cotejo válido por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

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Datos claves

Cienciano lidera el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con 4 puntos.

Cienciano venció a Academia Puerto Cabello en Cusco por la fecha 2.

El duelo Cienciano vs Atlético Mineiro será el miércoles 29 de abril en Cusco.