Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 1-0 Cienciano

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se completó el día de hoy luego del gran partido que disputaron Los Chankas vs. Cienciano. La ciudad de Andahuaylas fue testigo de una emocionante tarde, así que a continuación vamos a conocer todos los detalles respecto a cómo se movió la tabla de posiciones cuando los locales siguen siendo uno de los favoritos para campeonar.
En cuanto al trámite del encuentro que se disputó esta tarde en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, vimos desde un inicio cómo Los Chankas buscaron imponerse y aprovechar al máximo la condición de local. Eso sí, Cienciano también está acostumbrado a la altura y lo demostró de muy buena manera durante el primer tiempo con aproximaciones bastante importantes.
De acuerdo a cómo fue el segundo tiempo, las emociones siguieron a flor de piel y recién a los 90’+2 llegó la apertura del marcador gracias a un agónico gol de cabeza por parte de David Gonzáles para darle el triunfo a Los Chankas sobre Cienciano. Con este 1-0 conseguido en la ciudad de Andahuaylas, los ‘Guerreros’ se colocaron como los únicos líderes del Torneo Apertura 2026.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Los Chankas
|11
|9
|2
|0
|21
|10
|11
|29
|2
|Alianza Lima
|11
|8
|2
|1
|21
|5
|16
|26
|3
|Cienciano
|11
|7
|1
|3
|24
|14
|10
|22
|4
|Universitario
|11
|6
|3
|2
|17
|10
|7
|21
|5
|FBC Melgar
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|3
|17
|6
|Comerciantes Unidos
|11
|4
|4
|3
|16
|15
|1
|16
|7
|Cusco FC
|11
|5
|1
|5
|13
|18
|-5
|16
|8
|UTC Cajamarca
|11
|4
|3
|4
|16
|16
|0
|15
|9
|Sporting Cristal
|11
|4
|2
|5
|20
|19
|1
|14
|10
|Juan Pablo II
|11
|4
|2
|5
|17
|26
|-9
|14
|11
|CD Moquegua
|11
|4
|1
|6
|12
|17
|-5
|13
|12
|Sport Huancayo
|11
|3
|3
|5
|13
|16
|-3
|12
|13
|Alianza Atlético
|11
|2
|5
|4
|9
|10
|-1
|11
|14
|Sport Boys
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|15
|ADT
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|-4
|10
|16
|Atlético Grau
|11
|2
|4
|5
|9
|13
|-4
|10
|17
|Deportivo Garcilaso
|11
|2
|4
|5
|11
|16
|-5
|10
|18
|FC Cajamarca
|11
|1
|3
|7
|12
|20
|-8
|6
Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Mientras Javier Rabanal ganaba 30 mil dólares mensuales en Universitario, el salario de Pablo Guede en Alianza Lima
- CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre
- ADT 0-1 Alianza Lima | Estadio Unión Tarma
- Sport Boys 1-3 FBC Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao
- UTC 2-2 Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón
- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
- Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
- Cusco FC 1-0 FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario de Deportes 4-1 Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental
- Los Chankas 1-0 Cienciano | Estadio Los Chankas
DATOS CLAVES
- Los Chankas derrotaron 1-0 a Cienciano con un gol agónico de David Gonzáles.
- El triunfo obtenido en Andahuaylas posicionó a Los Chankas como líderes con 29 puntos.
- Universitario venció 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 10.