Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 1-0 Cienciano

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se completó el día de hoy luego del gran partido que disputaron Los Chankas vs. Cienciano. La ciudad de Andahuaylas fue testigo de una emocionante tarde, así que a continuación vamos a conocer todos los detalles respecto a cómo se movió la tabla de posiciones cuando los locales siguen siendo uno de los favoritos para campeonar.

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En cuanto al trámite del encuentro que se disputó esta tarde en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, vimos desde un inicio cómo Los Chankas buscaron imponerse y aprovechar al máximo la condición de local. Eso sí, Cienciano también está acostumbrado a la altura y lo demostró de muy buena manera durante el primer tiempo con aproximaciones bastante importantes.

De acuerdo a cómo fue el segundo tiempo, las emociones siguieron a flor de piel y recién a los 90’+2 llegó la apertura del marcador gracias a un agónico gol de cabeza por parte de David Gonzáles para darle el triunfo a Los Chankas sobre Cienciano. Con este 1-0 conseguido en la ciudad de Andahuaylas, los ‘Guerreros’ se colocaron como los únicos líderes del Torneo Apertura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 11 9 2 0 21 10 11 29 2 Alianza Lima 11 8 2 1 21 5 16 26 3 Cienciano 11 7 1 3 24 14 10 22 4 Universitario 11 6 3 2 17 10 7 21 5 FBC Melgar 11 5 2 4 18 15 3 17 6 Comerciantes Unidos 11 4 4 3 16 15 1 16 7 Cusco FC 11 5 1 5 13 18 -5 16 8 UTC Cajamarca 11 4 3 4 16 16 0 15 9 Sporting Cristal 11 4 2 5 20 19 1 14 10 Juan Pablo II 11 4 2 5 17 26 -9 14 11 CD Moquegua 11 4 1 6 12 17 -5 13 12 Sport Huancayo 11 3 3 5 13 16 -3 12 13 Alianza Atlético 11 2 5 4 9 10 -1 11 14 Sport Boys 11 3 2 6 10 15 -5 11 15 ADT 11 2 4 5 11 15 -4 10 16 Atlético Grau 11 2 4 5 9 13 -4 10 17 Deportivo Garcilaso 11 2 4 5 11 16 -5 10 18 FC Cajamarca 11 1 3 7 12 20 -8 6

Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre

ADT 0-1 Alianza Lima | Estadio Unión Tarma

Sport Boys 1-3 FBC Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao

UTC 2-2 Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón

Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36

Cusco FC 1-0 FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Universitario de Deportes 4-1 Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental

Los Chankas 1-0 Cienciano | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES

Los Chankas derrotaron 1-0 a Cienciano con un gol agónico de David Gonzáles .

derrotaron 1-0 a con un gol agónico de . El triunfo obtenido en Andahuaylas posicionó a Los Chankas como líderes con 29 puntos .

posicionó a como líderes con . Universitario venció 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 10.