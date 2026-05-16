Las palabras de Pablo Guede después de derrotar a Cienciano: “Quedan dos finales todavía”

Alianza Lima acaba de tener una victoria bastante importante en el Torneo Apertura, el cuadro ‘Blanquiazul’ venció en una complicada plaza en Perú. Esto los pone más cerca de ganar el primer torneo del año, pues solo tiene un rival al cual vencer que son Los Chankas.
Es por esa razón que Pablo Guede en conferencia de prensa fue bastante cauto después del triunfo ante Cienciano. “Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora“, comenzó diciendo el entrenador que no se confía. “Nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía“.
También el entrenador argentino habló sobre el sistema que ha venido usando. Ya que en el transcurso del partido suele hacer varias variaciones que le han permitido no tener tantos problemas.
“Son los jugadores, trabajamos 3 sistemas diferentes dentro del mismo partido dependiendo de cómo iban las cosas. Por muchos momentos jugamos 4-5-1 pero da lo mismo lo que yo diga, los huevos que tienen estos chicos es tremendo. No me quiero equivocar pero creo que desde 2024 Cienciano no terminaba sin hacer gol, es un equipo muy jodido, sabe a lo que juega, lo hace muy bien y tiene más goles que nosotros. Estos chicos tienen un mérito enorme”.
🏟️𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢 𝟬-𝟭 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔- 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝟭𝟱🇵🇪
¡Alianza Lima se juega todo en Matute!
El partido que podría acabar el Torneo Apertura se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Este juego puede ser el más importante de la temporada para los ‘íntimos’, que podrían hacerse con el primer trofeo del año pensando en ganar el título nacional.
Será un enfrentamiento ante Los Chankas, que no es un rival nada sencillo, pero que con el tiempo ha ido perdiendo un poco el camino. Se espera que pueda ser un juego parejo el que se disfrute el próximo sábado 23 de abril desde las 20:30 horas de Perú.
Datos Claves
- Alianza Lima venció a Cienciano de visita y quedó más cerca de ganar el Torneo Apertura.
- El entrenador argentino Pablo Guede destacó que su equipo trabaja hasta 3 sistemas diferentes por partido.
- Alianza Lima definirá el torneo ante Los Chankas el sábado 23 de abril en Matute.