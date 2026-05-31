EN VIVO FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima VER GRATIS por Liga 1: vía Fútbol Libre, Roja Directa, Liga 1 y Movistar

En breves toda la información para el duelo entre FC Cajamarca y Alianza Lima.

Para el enfrentamiento entre F.C. Cajamarca vs. Alianza Lima, esta será la indumentaria oficial en Liga 1.

Gerson Cuba reportó recientemente que la alineación inicial de Alianza Lima se revelará en breve, con la posibilidad de que Federico Girotti integre el once titular para el encuentro de hoy.

Este domingo, en el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura, Alianza Lima se medirá ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón a partir de la 1:15 p. m.

El plantel de Alianza Lima parte de su hotel con destino al Estadio Héroes de San Ramón. Allí se enfrentará a FC Cajamarca en un encuentro de la Liga 1, programado para iniciar a las 13:15 hrs en todo el territorio peruano.

Alianza Lima con el apoyo de su gente en Cajamarca, está rumbo al Estadio Héroes de San Ramón.

El periodista Gerson Cuba ha compartido a través de su cuenta de Twitter la alineación titular de Alianza Lima para este encuentro: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Chávez; Huamán, J. Castillo, Pavez, Archimbaud; E. Castillo y Girotti.

Alianza Lima está en la cancha del Estadio Héroes de San Ramón, trabajando para lo que será el duelo ante FC Cajamarca.

FC Cajamarca y Alianza Lima están en el terreno de juego del Estadio Héroes de San Ramón.

Hernán Barcos de FC Cajamarca y Renzo Garcés de Alianza Lima. Todo preparado para el encuentro.

Jean Pierre Archimbaud golpeó a Brandon Palacios en el cuello. Sin darse cuenta de su presencia.

Tanto Alianza Lima como FC Cajamarca no están cómodos en estos primeros minutos del partido.

FC Cajamarca tiene la oportunidad de poder presionar y salir rápido. De esta manera, quieren doblegar la defensa de Alianza Lima.

Jonathan Betancourt le ganó en velocidad a Luis Advíncula. Sacándole una ventaja impresionante al lateral derecho de Alianza Lima. Definió a la perfección contra Alejandro Duarte.

Samuel Aspajo erró a la hora de salir jugando. Le quedó el balón a Jean Pierre Archimbaud. Pero remató desviado.

Sebastian Enciso encaró y recibió una marca fuerte de Marco Huaman. Se paraliza el fútbol un momento.

Eryc Castillo lanzó un remate desde lejos. Pero no tuvo peligro ni dirección.

FC Cajamarca es amo y señor del duelo ante Alianza Lima. No hay intentos de los íntimos para poder gestar el empate.

Brandon Palacios intentó con un disparo de lejos. Pero Alianza Lima está dormido sin mayores respuestas.

Esta vez con un remate de lejos de Esteban Pavez. Sin mayores complicaciones para la portería de FC Cajamarca.

Con los remates de Luis Advíncula, Eryc Castillo y Jesús también. Por ahora, sin empate cercano.

Jonathan Betancourt probó con un centro desde la izquierda. Pero fue muy pasado. Alejandro Duarte esperó que salga el balón.

El lateral izquierdo ganó de cabeza, siendo golpeado por Brandon Palacios. Todo paralizado un momento.

Era el segundo gol de FC Cajamarca. Pero el portero respondió a la perfección. Al tiro de esquina.

FC Cajamarca le gana a Alianza Lima en estos primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Nos esperará un segundo tiempo, con más emociones.

Gran jugada de Mauricio Arrasco, quien encara. Sirve para Hernán Barcos. Quien remata, pero Mateo Antoni la mandó al tiro de esquina.

Apareció Federico Girotti para igualar el partido, después de una serie de rebotes. Eryc Castillo peleó y se la cedió.

Federico Girotti le había ganado al posición a Pablo Míguez. Pero no le quedó la pelota limpia para rematar.

Federico Girotti comete una infracción contra Ricardo Lagos. Se quejan en el cuadro local, como si fuera una agresión.

Hoy se juega la fecha 17 del Apertura. El duelo más importante de la jornada en Liga 1 es FC Cajamarca vs. Alianza Lima. Síguelo acá en vivo.

Si prefieres seguir las acciones de manera online a través de dispositivos móviles, las plataformas autorizadas son L1 Play, DGO y Movistar TV App. Los usuarios internacionales fuera del Perú podrán engancharse a la señal por medio de la plataforma Fanatiz.

Para el territorio peruano, la transmisión oficial en directo estará a cargo del canal L1 Max (disponible en DIRECTV, Best Cable y Claro TV). Asimismo, Movistar Deportes ofrecerá cobertura del compromiso en la televisión paga tradicional.

El compromiso se disputará en la ciudad de Cajamarca a partir de las 1:15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otros países de la región, los horarios oficiales programados son los siguientes:

Por su parte, el conjunto local encadena una racha positiva de cuatro partidos sin perder en el certamen local. Una victoria ante el compadre les permitiría escalar posiciones y alejarse definitivamente de la incómoda zona baja.

Alianza Lima visita a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la tranquilidad de tener el título en el bolsillo. Sin embargo, los íntimos no se relajan y quieren sumar tres puntos claves para el acumulado.

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llega a su fin este domingo con un choque de realidades distintas en la altura. El campeón anticipado busca cerrar con broche de oro frente a un rival urgido de puntos.

Periodista deportivo con más de nueve años de experiencia en medios radiales y digitales. Actualmente se desempeña como redactor de Bolavip y panelista deportivo en programas emitidos por YouTube, con especialización en Universitario, Alianza Lima, la Selección Peruana y el fútbol internacional.