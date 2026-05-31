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EN VIVO FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima VER GRATIS por Liga 1: vía Fútbol Libre, Roja Directa, Liga 1 y Movistar

Hoy se juega la fecha 17 del Apertura. El duelo más importante de la jornada en Liga 1 es FC Cajamarca vs. Alianza Lima. Síguelo acá en vivo.

61': CAMBIO EN ALIANZA LIMA

Sale Jean Pierre Archimbaud, ingresa Gaspar Gentile. 

59': FALTA DE ALIANZA LIMA

Federico Girotti comete una infracción contra Ricardo Lagos. Se quejan en el cuadro local, como si fuera una agresión.

56': CASI LLEGA EL SEGUNDO

Federico Girotti le había ganado al posición a Pablo Míguez. Pero no le quedó la pelota limpia para rematar.

¡GOL DE ALIANZA LIMA!

Apareció Federico Girotti para igualar el partido, después de una serie de rebotes. Eryc Castillo peleó y se la cedió.

53': LA TUVO ALIANZA LIMA

Gran remate de Marco Huamán de larga distancia. Y responde bien el portero Samuel Aspajo, enviándola al córner.

51': FC CAJAMARCA DOMINADOR

Dentro del área tocan la pelota, Alianza Lima no puede controlar a sus rivales.

48': SE SALVÓ ALIANZA LIMA

Gran jugada de Mauricio Arrasco, quien encara. Sirve para Hernán Barcos. Quien remata, pero Mateo Antoni la mandó al tiro de esquina.

46': CAMBIO EN ALIANZA LIMA

Se fue Gianfranco Chávez, ingrensó Piero Cari. 

ARRANCÓ LA SEGUNDA PARTE

Se juega el tiempo complementario del FC Cajamarca vs. Alianza Lima.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

FC Cajamarca le gana a Alianza Lima en estos primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Nos esperará un segundo tiempo, con más emociones.

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45+1': LA SALVÓ ALEJANDRO DUARTE

Era el segundo gol de FC Cajamarca. Pero el portero respondió a la perfección. Al tiro de esquina.

45': FALTA CONTRA BRANDON PALACIOS

Mateo Antoni golpeó al futbolista de FC Cajamarca. Teniendo un tiro libre peligroso, el cuadro local.

42': TIRO LIBRE DESVIADO

Eryc Castillo sacó desde la zona de falta. Disparando completamente lejos y alto. Saldrá jugando FC Cajamarca.

41': FALTA CONTRA MARCO HUAMÁN

El lateral izquierdo ganó de cabeza, siendo golpeado por Brandon Palacios. Todo paralizado un momento.

38': NUEVAMENTE SUPERADO

Luis Advíncula comete falta contra Jonathan Betancourt. En velocidad le ganó fácil, cortado con falta.

34': FC CAJAMARCA INTENTÓ

Jonathan Betancourt probó con un centro desde la izquierda. Pero fue muy pasado. Alejandro Duarte esperó que salga el balón.

32': ALIANZA LIMA PRUEBA DE LEJOS

Con los remates de Luis Advíncula, Eryc Castillo y Jesús también. Por ahora, sin empate cercano.

30': ALIANZA LIMA LEVANTA

Tiene más dominio de balón ahora, e intenta crear opciones ofensivas.

26': ALIANZA LIMA SE ACERCA

Esta vez con un remate de lejos de Esteban Pavez. Sin mayores complicaciones para la portería de FC Cajamarca.

24': NUEVAMENTE REMATARON

Brandon Palacios intentó con un disparo de lejos. Pero Alianza Lima está dormido sin mayores respuestas.

22': EL DUEÑO DEL PARTIDO

FC Cajamarca es amo y señor del duelo ante Alianza Lima. No hay intentos de los íntimos para poder gestar el empate.

20': PROBÓ DE LARGA DISTANCIA

Eryc Castillo lanzó un remate desde lejos. Pero no tuvo peligro ni dirección.

17': LA TUVO FC CAJAMARCA

Brandon Palacios no aprovechó un pase perfecto de Hernán Barcos. Era el segundo.

16': FALTA CONTRA FC CAJAMARCA

Sebastian Enciso encaró y recibió una marca fuerte de Marco Huaman. Se paraliza el fútbol un momento.

13': ALIANZA LIMA SE SACUDE

Quiere llegar al empate pronto. Después del gol que recibió temprano. FC Cajamarca esperará por un contra-ataque.

10': LA TUVO ALIANZA LIMA

Samuel Aspajo erró a la hora de salir jugando. Le quedó el balón a Jean Pierre Archimbaud. Pero remató desviado.

¡GOL DE FC CAJAMARCA!

Jonathan Betancourt le ganó en velocidad a Luis Advíncula. Sacándole una ventaja impresionante al lateral derecho de Alianza Lima. Definió a la perfección contra Alejandro Duarte.

9': ALIANZA LIMA ESPERA

Mientras FC Cajamarca intenta proyectarse en ofensiva, pero sin mayor peligrosidad.

6': BALONES LARGOS

FC Cajamarca tiene la oportunidad de poder presionar y salir rápido. De esta manera, quieren doblegar la defensa de Alianza Lima.

5': IMPRECISIONES POR AHORA

Tanto Alianza Lima como FC Cajamarca no están cómodos en estos primeros minutos del partido.

2': DURA FALTA SIN PELOTA

Jean Pierre Archimbaud golpeó a Brandon Palacios en el cuello. Sin darse cuenta de su presencia.

ARRANCÓ EL PARTIDO

Ya se juega el FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1.

SE SALUDAN LOS CAPITANES

Hernán Barcos de FC Cajamarca y Renzo Garcés de Alianza Lima. Todo preparado para el encuentro.

LOS EQUIPOS EN LA CANCHA

FC Cajamarca y Alianza Lima están en el terreno de juego del Estadio Héroes de San Ramón.

CALENTAMIENTO PREVIO

Alianza Lima está en la cancha del Estadio Héroes de San Ramón, trabajando para lo que será el duelo ante FC Cajamarca.

COMO LO ADELANTAMOS

Alianza Lima forma con este equipo ante FC Cajamarca de visita por Liga 1.

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ALINEACIÓN CONFIRMADA

El periodista Gerson Cuba ha compartido a través de su cuenta de Twitter la alineación titular de Alianza Lima para este encuentro: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Chávez; Huamán, J. Castillo, Pavez, Archimbaud; E. Castillo y Girotti.

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CON DESNTINO AL PARTIDO

Alianza Lima con el apoyo de su gente en Cajamarca, está rumbo al Estadio Héroes de San Ramón.

EMOCIÓN POTENTE

El plantel de Alianza Lima parte de su hotel con destino al Estadio Héroes de San Ramón. Allí se enfrentará a FC Cajamarca en un encuentro de la Liga 1, programado para iniciar a las 13:15 hrs en todo el territorio peruano.

EL CAMPEÓN PREPARADO

Este domingo, en el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura, Alianza Lima se medirá ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón a partir de la 1:15 p. m.

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PAOLO GUERRERO NO ARRANCARÍA

Gerson Cuba reportó recientemente que la alineación inicial de Alianza Lima se revelará en breve, con la posibilidad de que Federico Girotti integre el once titular para el encuentro de hoy.

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TODO ESTÁ LISTO

Para el enfrentamiento entre F.C. Cajamarca vs. Alianza Lima, esta será la indumentaria oficial en Liga 1.

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ALIANZA LIMA ES LOCAL EN CAJAMARCA

Una fiestas impresionante se vivió la previa este cotejo por Liga 1.

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDO!

En breves toda la información para el duelo entre FC Cajamarca y Alianza Lima.

Ver EN VIVO FC Cajamarca vs. Alianza Lima por Liga 1.
© Composición BOLAVIPVer EN VIVO FC Cajamarca vs. Alianza Lima por Liga 1.

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llega a su fin este domingo con un choque de realidades distintas en la altura. El campeón anticipado busca cerrar con broche de oro frente a un rival urgido de puntos.

Alianza Lima visita a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la tranquilidad de tener el título en el bolsillo. Sin embargo, los íntimos no se relajan y quieren sumar tres puntos claves para el acumulado.

Por su parte, el conjunto local encadena una racha positiva de cuatro partidos sin perder en el certamen local. Una victoria ante el compadre les permitiría escalar posiciones y alejarse definitivamente de la incómoda zona baja.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs. Alianza Lima?

El compromiso se disputará en la ciudad de Cajamarca a partir de las 1:15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otros países de la región, los horarios oficiales programados son los siguientes:

  • México y Costa Rica: 12:15 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 1:15 p. m.
  • Bolivia, Estados Unidos y Venezuela: 2:15 p. m.
  • Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 3:15 p. m.
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Pablo Guede estará ausente del partido de FC Cajamarca vs. Alianza Lima. (Foto: X).

Guía de canales: ¿Dónde ver el partido por televisión y streaming?

Para el territorio peruano, la transmisión oficial en directo estará a cargo del canal L1 Max (disponible en DIRECTV, Best Cable y Claro TV). Asimismo, Movistar Deportes ofrecerá cobertura del compromiso en la televisión paga tradicional.

Si prefieres seguir las acciones de manera online a través de dispositivos móviles, las plataformas autorizadas son L1 Play, DGO y Movistar TV App. Los usuarios internacionales fuera del Perú podrán engancharse a la señal por medio de la plataforma Fanatiz.

Ver también

Dónde ver EN VIVO FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1: canales de TV y streaming online

Alineaciones probables del encuentro

  • FC Cajamarca: Samuel Aspajo; Carlos Gómez, Alexis Rodas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco; Carlos Meza, Carlos Palacios, Cristian Enciso y Hernán Barcos.
  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Jesús Castillo; Federico Girotti y Eryc Castillo.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima jugará contra FC Cajamarca a la 1:15 pm por la Liga 1.
  • L1 Max y Movistar Deportes transmitirán el partido por televisión paga tradicional.
  • Paolo Guerrero destaca en la alineación probable de Alianza Lima para este encuentro.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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