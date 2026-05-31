EN VIVO FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima VER GRATIS por Liga 1: vía Fútbol Libre, Roja Directa, Liga 1 y Movistar

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 llega a su fin este domingo con un choque de realidades distintas en la altura. El campeón anticipado busca cerrar con broche de oro frente a un rival urgido de puntos.
Alianza Lima visita a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la tranquilidad de tener el título en el bolsillo. Sin embargo, los íntimos no se relajan y quieren sumar tres puntos claves para el acumulado.
Por su parte, el conjunto local encadena una racha positiva de cuatro partidos sin perder en el certamen local. Una victoria ante el compadre les permitiría escalar posiciones y alejarse definitivamente de la incómoda zona baja.
¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs. Alianza Lima?
El compromiso se disputará en la ciudad de Cajamarca a partir de las 1:15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otros países de la región, los horarios oficiales programados son los siguientes:
- México y Costa Rica: 12:15 p. m.
- Colombia y Ecuador: 1:15 p. m.
- Bolivia, Estados Unidos y Venezuela: 2:15 p. m.
- Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 3:15 p. m.
Pablo Guede estará ausente del partido de FC Cajamarca vs. Alianza Lima. (Foto: X).
Guía de canales: ¿Dónde ver el partido por televisión y streaming?
Para el territorio peruano, la transmisión oficial en directo estará a cargo del canal L1 Max (disponible en DIRECTV, Best Cable y Claro TV). Asimismo, Movistar Deportes ofrecerá cobertura del compromiso en la televisión paga tradicional.
Si prefieres seguir las acciones de manera online a través de dispositivos móviles, las plataformas autorizadas son L1 Play, DGO y Movistar TV App. Los usuarios internacionales fuera del Perú podrán engancharse a la señal por medio de la plataforma Fanatiz.
Dónde ver EN VIVO FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1: canales de TV y streaming online
Alineaciones probables del encuentro
- FC Cajamarca: Samuel Aspajo; Carlos Gómez, Alexis Rodas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco; Carlos Meza, Carlos Palacios, Cristian Enciso y Hernán Barcos.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Jesús Castillo; Federico Girotti y Eryc Castillo.
⚪️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 31, 2026
Hoy juega Alianza.💙
🆚 FC Cajamarca.
🏆 Fecha 17 Torneo Apertura @Liga1TeApuesto
⏰ 1:15 P.M.
🏟️ Héroes de San Ramón.#125AñosDeEternidad #SeamosEternos pic.twitter.com/K6Uu3NE2Sh
DATOS CLAVE
- Alianza Lima jugará contra FC Cajamarca a la 1:15 pm por la Liga 1.
- L1 Max y Movistar Deportes transmitirán el partido por televisión paga tradicional.
- Paolo Guerrero destaca en la alineación probable de Alianza Lima para este encuentro.