Se estaría terminando la historia del Tunche Rivera con Universitario, a pesar de ser perdonado. Otro equipo grande se llevaría al delantero.

El mercado de pases de la Liga 1 se enciende drásticamente con un nuevo e inesperado capítulo entre Universitario de Deportes y José Rivera. El delantero crema se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse detalles sobre su futuro profesional.

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El plan de Universitario con José Rivera

La administración temporal y el comando técnico de Universitario de Deportes tienen la firme intención de contar con el ‘Tunche’ Rivera para la exigente pretemporada. A pesar de los malentendidos previos, la institución merengue ha decidido dejar atrás las diferencias para priorizar el aspecto deportivo del club.

Sin embargo, la respuesta del entorno del futbolista no ha sido la que la dirigencia estudiantil esperaba para asegurar su continuidad pacífica. La postura del atacante tarapotino y de su representante legal ha generado una evidente tensión en las oficinas de la escuadra de Ate.

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¿Sporting Cristal se llevará al Tunche?

Según reveló el programa deportivo Tiempo Crema en sus redes sociales, existe un fuerte interés de un club grande de la capital por el delantero, descartando por completo a Alianza Lima. La información apunta directamente al Rímac, donde Sporting Cristal estaría ganando terreno para seducir al futbolista con un ambicioso proyecto deportivo.

“El club y el comando técnico cuentan con el ‘Tunche’ para la pretemporada. Sin embargo, la postura del jugador y su representante no ha sido la esperada”, señalaron en la citada fuente.

Actualmente, José Rivera mantiene un contrato vigente con Universitario hasta el fin de la presente temporada. Debido a este vínculo legal, cualquier intento de Sporting Cristal por ficharlo obligará a una negociación directa de club a club para destrabar su salida.

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El factor Raúl Ruidíaz en Universitario

Esta inesperada postura de José Rivera podría acelerar de forma definitiva el esperado retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. La directiva crema buscaría un golpe de autoridad en el mercado para cubrir la posible baja de un jugador clave en el ataque.

Por el momento, Sporting Cristal se posiciona como el destino ideal donde el delantero se sentiría más cómodo dentro del campo de juego. Las próximas semanas serán determinantes para definir si el ‘Tunche’ se muda al Rímac o respeta su contrato en Ate.

José Rivera podría irse a Sporting Cristal. (Foto: X).

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