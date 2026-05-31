Dónde ver EN VIVO FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1: canales de TV y streaming online

Conoce dónde ver EN VIVO el FC Cajamarca vs. Alianza Lima por la Liga 1. Los detalles sobre este duelo, para mirarlo mediante TV y Streaming.

Alianza Lima, tras consagrarse como el flamante ganador del Torneo Apertura 2026, cierra su participación en el certamen visitando a FC Cajamarca por la jornada 17. El equipo de La Victoria busca sellar una campaña histórica sumando tres puntos fuera de casa en el cierre del primer torneo del año.

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El encuentro se disputará hoy, domingo 31 de mayo, en el siempre complicado Estadio Héroes de San Ramón. A continuación, te presentamos la guía completa de canales, plataformas digitales y horarios para que no te pierdas el partido en directo.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs. Alianza Lima?

El partido comenzará a la 1:15 p. m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Si te encuentras en otras regiones del continente, estos son los horarios oficiales para sintonizar el compromiso de la Liga 1:

Chile, Venezuela, Bolivia y Miami: 2:15 p. m.

Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:15 p. m.

México: 12:15 p. m.

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Canales de TV para ver FC Cajamarca vs. Alianza Lima en vivo

En el territorio peruano, la transmisión televisiva oficial en directo estará a cargo de L1 MAX (anteriormente conocido como Liga 1 Max). Este canal posee los derechos exclusivos de la FPF y 1190 Sports, y puede sintonizarse a través de las siguientes señales de cable:

DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Claro TV: Canales 10 (SD) y 510 (HD).

Movistar TV: Canales 11 y 14 (SD) o 711 y 714 (HD).

Best Cable: Canal 12.

Cómo ver el partido por streaming online

Si buscas ver el cierre del Torneo Apertura desde tu teléfono móvil, tablet o computadora, existen alternativas legales en internet. La plataforma oficial L1 Play transmitirá el duelo tanto para el público local como para usuarios en el resto de la región.

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Alianza Lima jugara´contra FC Cajamarca como visitante. (Foto: X).

Asimismo, los suscriptores de DirecTV tienen la opción de seguir las incidencias mediante la aplicación de DGO (DirecTV GO). Para los aficionados que se encuentran fuera de Sudamérica, el streaming internacional estará habilitado en la plataforma Fanatiz.

DATOS CLAVE

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca a la 1:15 pm por la jornada 17.

Estadio Héroes de San Ramón será el recinto que albergará este partido oficial.

L1 MAX y L1 Play transmitirán en vivo este cierre del Torneo Apertura 2026.