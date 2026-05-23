Tras el empate ante Moquegua, hinchas de Universitario piden la salida de 6 jugadores

El empate ante CD Moquegua desató la furia de los hinchas de Universitario, quienes pidieron la salida de seis jugadores en redes sociales.

El empate de Universitario de Deportes frente a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 dejó una fuerte reacción entre los hinchas cremas en redes sociales.

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Más allá del resultado, varios aficionados cuestionaron el rendimiento de algunos futbolistas del plantel dirigido por Héctor Cúper y pidieron cambios inmediatos pensando en la segunda parte de la temporada.

A través de Twitter, distintos usuarios apuntaron directamente contra seis jugadores del cuadro ‘merengue’: Edison Flores, Sekou Gassama, Hugo Ancajima, César Inga, Paolo Reyna y Jesús Castillo.

Hinchas cuestionaron el nivel de varios referentes

Uno de los futbolistas más criticados fue Edison Flores. Un hincha escribió: “Jugador casi retirado, no suma en cancha y encima lo ponen 90 minutos”. El atacante no logró marcar diferencias en el empate ante el conjunto moqueguano y volvió a ser blanco de cuestionamientos por parte de la afición.

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Edison Flores lamentándose una acción con Universitario en el Monumental.

Por otro lado, Hugo Ancajima también recibió duras críticas por su desempeño en ataque. “Sin llegadas claras”, señalaron algunos usuarios, mientras que César Inga fue catalogado como un jugador “apático” tras el compromiso disputado fuera de casa.

En el caso de Paolo Reyna, uno de los comentarios más duros indicó que “en Copa Perú podría rendir”, reflejando el malestar de los hinchas por el nivel mostrado en las últimas jornadas.

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También apuntaron contra Gassama y Castillo

Otro de los nombres mencionados fue el de Sekou Gassama, delantero que no ha podido consolidarse desde su llegada a Ate. En redes sociales, algunos aficionados incluso pidieron que deje el club tras el Mundial.

Sekou Gassama durante un buen partido con Universitario.

“Chau Inga, chau Flores, chau Ancajima (préstamo), chau Paolo Reyna y chau Gassama”, publicó un usuario luego del empate frente a CD Moquegua.

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Asimismo, Jesús Castillo tampoco se salvó de las críticas. Aunque algunos hinchas consideraron que podría mantenerse en el plantel, otros señalaron que el club debería analizar una posible salida si llega una buena oferta por el mediocampista.

Por ahora, Universitario continúa entre los primeros puestos de la tabla del Torneo Apertura; sin embargo, el empate fuera de casa aumentó la presión sobre algunos futbolistas del plantel y dejó en evidencia el descontento de una parte de la hinchada crema.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes empató ante CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura.

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Los hinchas criticaron en Twitter a Edison Flores, Sekou Gassama y otros cuatro futbolistas.