Héctor Cúper analizó el empate entre CD Moquegua vs. Universitario y mandó una advertencia a sus jugadores

Héctor Cúper habló en conferencia de prensa tras el 0-0 en la ciudad de Moquegua. Evaluó el rendimiento colectivo e individual de la 'U' pensando en lo que se les viene muy pronto.

Universitario de Deportes no pasó del empate sin goles frente a CD Moquegua en condición de visita. El Estadio 25 de Noviembre fue testigo de un trámite con pocas emociones y que de alguna manera el resultado reflejó lo que realmente pasó en el campo de juego. Por ello es que Héctor Cúper analizó el juego de su equipo y marcó una postura muy importante sobre lo visto.

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El entrenador de Universitario de Deportes evaluó el nivel de sus dirigidos y no dudó en asegurar que el encuentro frente a CD Moquegua tuvo distintas etapas en donde pudieron acercarse al arco rival y en donde a la vez también supieron sufrir en ciertos pasajes. Recordemos que a los 77′ pudo llegar la ventaja para los locales, pero Jefferson Collazos falló un penal y perdió una gran oportunidad.

“Creo que hemos tenido momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Hemos intentado hacer algunas variantes como para darle una continuidad al juego, pero bueno, no siempre las cosas salen bien. Yo creo que el partido se ha dividido en varias partes. Hemos tenido momentos en que el equipo hizo las cosas bien, hemos tenido situaciones de gol muy claras y en otros momentos tal vez se complicó un poco“; detalló Héctor Cúper en conferencia de prensa.

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En una especie de advertencia para lo que se le viene a la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026, Héctor Cúper manifestó la siguiente postura. “Yo soy el primero que entiende que el empate a un club como Universitario no le sirve, pero sabemos que está dentro de las posibilidades. Vamos a ir mejorando, pero eso va a llevar un poquito de tiempo y también pensemos que hemos alternado con muchos jugadores porque el martes tenemos otro partido muy importante y físicamente tenemos que pensar un poco en todo“.

Universitario se despidió del Torneo Apertura y se alista para la Copa Libertadores

Tras el empate sin goles de hoy ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre, Universitario de Deportes se despidió totalmente del Torneo Apertura 2026 al haber quedado con 26 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Ahora, el objetivo de los merengues estará totalmente enfocado en la posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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Así es. La ‘U’ se alista para enfrentar a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los liderados técnicamente por Héctor Cúper deberán cambiar rápidamente el chip para centrarse en este encuentro, en donde por cierto deberán ganar a como de lugar para sumar 8 puntos como segundos de la zona y acceder a una siguiente ronda del torneo continental.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes igualó 0-0 ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre y se despidió definitivamente de la pelea por el Torneo Apertura 2026 .

igualó ante en el Estadio 25 de Noviembre y se despidió definitivamente de la pelea por el . El técnico Héctor Cúper reconoció que el empate no es un buen resultado para la institución, pero justificó la rotación de jugadores para dosificar el aspecto físico del plantel.

reconoció que el empate no es un buen resultado para la institución, pero justificó la rotación de jugadores para dosificar el aspecto físico del plantel. Ahora, los merengues concentrarán todas sus fuerzas en la Copa Libertadores 2026, donde recibirá a Deportes Tolima este martes 26 de mayo a las 19:30 horas en un duelo clave por la clasificación a octavos de final.