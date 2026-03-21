Así quedó la tabla del Apertura después de Los Chankas 3-2 Sporting Cristal

El Torneo Apertura no para por nada del mundo y este fin de semana se vienen partidazos de alto vuelo. Por esa razón, la tabla de posiciones no se para de mover y cada vez se va viendo los equipos que pelearán por salir campeones. Mientras los que están destinados a irse al descenso.

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Este sábado comenzó con un duro encuentro entre Moquegua y Cusco FC. El cuadro ascendido no pudo ante el conjunto cusqueño, que logró vencer por 2-1 en condición de visitante. Siendo este el primer duelo de este sábado 21 de marzo.

Por otro lado, Comerciantes Unidos sacó un importante empate ante Universitario de Deportes. El conjunto de Javier Rabanal no sabe lo que es ganar de visita, esta vez volvió a tener paridad en el marcador y se va alejando de la punta del Apertura.

Sporting Cristal por su parte no pudo frente al líder de este Apertura. El cuadro de Los Chankas viene siendo la revelación de la temporada, el cuadro de Andahuaylas está en un tremendo momento y esta vez ganó por 3-2 ante los ‘celestes’ para mantenerse en lo alto.

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Así se mueve la tabla del Torneo Apertura

La fecha número 8 se viene desarrollando con grandes encuentro y así se viene moviendo la tabla de posiciones:

Los resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura

Así se vienen desarrollando los partidos de la fechan número 8 del Torneo Apertura.

Viernes 20 de marzo:

ADT 1-1 Melgar

Cienciano 3-0 FC Cajamarca

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Sábado 21 de marzo:

CD Moquegua 1-2 Cusco FC

Comerciantes Unidos 0-0 Universitario

Los Chankas 3-2 Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Juan Pablo II College

Domingo 22 de marzo:

UTC vs. Alianza Atlético

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Datos Claves

Los Chankas vencieron 3-1 a Sporting Cristal y se mantienen líderes del Torneo Apertura.

vencieron a Sporting Cristal y se mantienen líderes del Torneo Apertura. Cusco FC derrotó como visitante 2-1 a CD Moquegua el sábado 21 de marzo.

derrotó como visitante a CD Moquegua el sábado 21 de marzo. Javier Rabanal empató 0-0 con Universitario ante Comerciantes Unidos en la fecha 8.