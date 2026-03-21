Así quedó la tabla del Apertura después de Los Chankas 3-2 Sporting Cristal

El Torneo Apertura no para por nada del mundo y este fin de semana se vienen partidazos de alto vuelo. Por esa razón, la tabla de posiciones no se para de mover y cada vez se va viendo los equipos que pelearán por salir campeones. Mientras los que están destinados a irse al descenso.
Este sábado comenzó con un duro encuentro entre Moquegua y Cusco FC. El cuadro ascendido no pudo ante el conjunto cusqueño, que logró vencer por 2-1 en condición de visitante. Siendo este el primer duelo de este sábado 21 de marzo.
Por otro lado, Comerciantes Unidos sacó un importante empate ante Universitario de Deportes. El conjunto de Javier Rabanal no sabe lo que es ganar de visita, esta vez volvió a tener paridad en el marcador y se va alejando de la punta del Apertura.
Sporting Cristal por su parte no pudo frente al líder de este Apertura. El cuadro de Los Chankas viene siendo la revelación de la temporada, el cuadro de Andahuaylas está en un tremendo momento y esta vez ganó por 3-2 ante los ‘celestes’ para mantenerse en lo alto.
Así se mueve la tabla del Torneo Apertura
La fecha número 8 se viene desarrollando con grandes encuentro y así se viene moviendo la tabla de posiciones:
Sporting Cristal vs Los Chankas (2-3) EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026 vía L1MAX
Los resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura
Así se vienen desarrollando los partidos de la fechan número 8 del Torneo Apertura.
Viernes 20 de marzo:
- ADT 1-1 Melgar
- Cienciano 3-0 FC Cajamarca
Sábado 21 de marzo:
- CD Moquegua 1-2 Cusco FC
- Comerciantes Unidos 0-0 Universitario
- Los Chankas 3-2 Sporting Cristal
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II College
Domingo 22 de marzo:
- UTC vs. Alianza Atlético
- Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso
- Sport Boys vs. Sport Huancayo
Datos Claves
- Los Chankas vencieron 3-1 a Sporting Cristal y se mantienen líderes del Torneo Apertura.
- Cusco FC derrotó como visitante 2-1 a CD Moquegua el sábado 21 de marzo.
- Javier Rabanal empató 0-0 con Universitario ante Comerciantes Unidos en la fecha 8.