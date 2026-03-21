¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, blanquiazules y norteños disputarán uno de los partidos más resonantes del fin de semana por lo que se juegan, además de que tendrá el condimento especial del regreso de Christian Cueva al barrio de Matute luego de varios meses.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en La Victoria, Alianza Lima empató 1-1 ante Deportivo Garcilaso jugando en Cusco, venció 3-1 a FBC Melgar y derrotó 1-0 a UTC en la ciudad de Cajamarca. Por otro lado, Juan Pablo II cayó 3-2 frente a Los Chankas, ganó 3-2 a ADT en Tarma y lograron imponerse 2-1 a Cusco FC jugando en Chongoyape.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026?
- 17:30 | México (CDMX)
- 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 19:30 | Bolivia y Venezuela
- 20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:30 | España (22/03)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026?
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