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¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Alianza Lima y Juan Pablo II miden fuerzas esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

¡Las novedades en Juan Pablo II!

La presencia de Christian Cueva en el 11 titular de Juan Pablo II es la noticia más relevante de cara al partido frente a Alianza Lima.

¡Las novedades en Alianza Lima!

Desde L1 MAX podemos conocer las noticias más importantes de Alianza Lima en la previa del duelo de esta noche ante Juan Pablo II.

¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación completa de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ahora les toca alistarse para el partido frente a Juan Pablo II.

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¡Alineación titular de Juan Pablo II!

Marcelo Zuleta alistó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Alianza Lima: Matías Vega; Jairo Toledo, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Juan Peralta; Fabio Agurto, Jack Durán, Christian Flores, Christian Cueva, Diego Alaníz y Cristhian Tizón.

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¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede preparó el siguiente equipo titular para recibir a Juan Pablo II en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

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¡Últimos resultados de Juan Pablo II!

  • Juan Pablo II 2-3 Los Chankas | 14.03.26
  • ADT 2-3 Juan Pablo II | 08.03.26
  • Juan Pablo II 2-1 Cusco | 01.03.26
  • Atlético Grau 1-2 Juan Pablo II | 22.02.26
  • Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal | 14.02.26.

¡Últimos resultados de Alianza Lima!

  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima | 14.03.26
  • Alianza Lima 3-1 Melgar | 09.03.26
  • UTC 0-1 Alianza Lima | 28.02.26
  • Alianza Lima 1-0 Sport Boys | 20.02.26
  • Alianza Atl. 0-0 Alianza Lima | 14.02.26

¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores para el duelo de esta noche ante Juan Pablo II en Matute.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas!

Alianza Lima y Los Chankas juegan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, sigue las incidencias del encuentro.

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Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, blanquiazules y norteños disputarán uno de los partidos más resonantes del fin de semana por lo que se juegan, además de que tendrá el condimento especial del regreso de Christian Cueva al barrio de Matute luego de varios meses.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en La Victoria, Alianza Lima empató 1-1 ante Deportivo Garcilaso jugando en Cusco, venció 3-1 a FBC Melgar y derrotó 1-0 a UTC en la ciudad de Cajamarca. Por otro lado, Juan Pablo II cayó 3-2 frente a Los Chankas, ganó 3-2 a ADT en Tarma y lograron imponerse 2-1 a Cusco FC jugando en Chongoyape.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026?

  • 17:30 | México (CDMX)
  • 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:30 | Bolivia y Venezuela
  • 20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:30 | España (22/03)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
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