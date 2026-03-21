Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 GRATIS vía L1MAX

Club Deportivo Los Chankas y Club Sporting Cristal se enfrentan este sábado 21 de marzo desde 15:30 horas en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, Perú, en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play con el arbitraje de Kevin Ortega (Victor Cori en el VAR).