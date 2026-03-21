Es tendencia:
Bolavip Logo
Liga 1

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 GRATIS vía L1MAX

Sporting Cristal tiene una dura visita a Andahuaylas. Los Chankas es uno de los líderes del Torneo Apertura. Sigue las acciones de este duelo.

Los Chankas y Sporting Cristal se enfrentan en Andahuaylas por el Torneo Apertura.
© Composición BolavipLos Chankas y Sporting Cristal se enfrentan en Andahuaylas por el Torneo Apertura.

Club Deportivo Los Chankas y Club Sporting Cristal se enfrentan este sábado 21 de marzo desde 15:30 horas en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, Perú, en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play con el arbitraje de Kevin Ortega (Victor Cori en el VAR).

LOS CHANKAS Y SPORTING CRISTAL, DUELO IMPERDIBLE EN LA LIGA 1

Los Chankas recibe a Sporting Cristal en Andahuaylas en uno de los partidos más atractivos de la jornada del sábado 21 de marzo en la Liga 1. El equipo local es líder del Torneo Apertura con 17 puntos (junto a Alianza Lima), mientras que los 'rimenses' están sextos con 11 unidades.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones