Así reaccionó la prensa argentina luego de la denuncia de racismo de Cristiano Da Silva hacia Franco Coronel

Se vienen dando distintas reacciones luego de lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo el día de ayer en el duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. Si bien todavía se aguarda el informe oficial por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 para conocer las sanciones correspondientes, dicha situación ya está en boca del extranjero y desde la prensa argentina han dado detalles.

Y es que no podemos perder de vista que denuncias de racismo, tanto en la vida misma como en el fútbol, son temas que actualmente se sancionan drásticamente si es que se comprueba la culpabilidad. En esta ocasión fue el ‘Diario Olé‘ quien dio detalles sobre lo ocurrido entre Franco Coronel y Cristiano Da Silva durante los minutos finales del encuentro jugado en el Rímac.

“La victoria de Sporting Cristal ante Alianza Atlético terminó en un escándalo que sacude a todo el fútbol peruano, con un argentino involucrado. Es por la acusación de racismo realizada por el brasileño Cristiano da Silva, del equipo ganador, hacia el delantero Franco Coronel. Se activó el protocolo de racismo y, posteriormente, se inició una discusión con empujones y cruces entre todos los protagonistas”; detallaron en la edición digital del ‘Diario Olé‘.

De este mismo modo, desde ‘ESPN Argentina‘ señalaron lo siguiente a través de una reciente nota publicada en sus plataformas digitales: “El triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético quedó empañado por el insulto racista que le profirió Franco Coronel a Cristiano da Silva y que activó el protocolo contra el racismo por parte del árbitro Daniel Ureta en el partido de la Liga 1″.

La respuesta de Franco Coronel tras ser acusado de racista por Cristiano Da Silva

Luego de varias horas desde que se produjo el bochornoso incidente de presunto racismo en el Estadio Alberto Gallardo, la delegación de Alianza Atlético regresó a la ciudad de Piura y Franco Coronel fue interceptado por la prensa deportiva local en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo más sorpresivo de la situación es que no emitió ninguna opinión del caso.

Frente a las consultas de los periodistas respecto a la grave denuncia impuesta por Cristiano Da Silva, el atacante argentino siguió caminando y era como si nadie le hubiese estado hablando. Claramente, esta reacción podría tomarse como una tajante respuesta de esperar las investigaciones y después dar una declaración oficial para tratar de esclarecer lo que realmente sucedió.

