Así será el debut de la Liga 1 2026: partidos, horarios y dónde ver la fecha 1 del Torneo Apertura

Vuelve el querido fútbol peruano. Un campeonato ciertamente criticado por las decisiones tomadas en el último tiempo, pero que claramente genera interés en todos los hinchas. Este fin de semana será el inicio oficial de la temporada 2026, así que a continuación podrás conocer todos los detalles respecto a los partidos, horarios y canales de transmisión de la fecha 1 del Torneo Apertura.

Entre los partidos más importantes de la primera jornada del Torneo Apertura 2026, el cual por cierto dará inicio a la competencia oficial, será el que disputarán en las próximas horas Sport Huancayo vs. Alianza Lima en el Estadio IPD Huancayo. Pablo Guede y Roberto Mosquera se verán las caras por primera vez, así que desde ya es un duelo que genera expectativa.

Otro de los encuentros más relevantes del fin de semana que viene es el que jugarán Universitario de Deportes vs. ADT de Tarma en el Estadio Monumental. Claramente, el favoritismo corre por cuenta de los merengues y cualquiera diría que conseguirán el triunfo; mientras que los visitantes buscarán dar un golpe de autoridad sobre la mesa en el arranque de la competencia.

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

12:00 | Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio IPD Huancayo

15:15 | UTC vs. Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón

Sábado 31 de enero

13:00 | Sport Boys vs. Los Chankas | Estadio Miguel Grau

15:15 | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | Complejo Deportivo Juan Pablo

18:30 | FBC Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental UNSA

Domingo 1 de febrero

13:00 | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso

15:15 | Alianza Atlético vs. Cusco FC | Por confirmar

18:00 | Universitario vs. ADT | Estadio Monumental ‘U’ Marathon

Lunes 2 de febrero

15:00 | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua | Estadio Juan Maldonado

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

La fecha 1 del Torneo Apertura 2026 se transmitirá oficialmente y de manera íntegra por medio de la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, durante las últimas horas se pudo conocer que ‘Movistar TV‘ se suma como aliado estratégico para también ser parte de la fiesta del fútbol peruano a través de los canales 11 (711 HD) y 14 (714 HD) que serán habilitados muy pronto para todos los clientes.

