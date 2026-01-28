Lo sufre Javier Rabanal: la baja de último momento que tendría Universitario para recibir a ADT por la Liga 1

Universitario de Deportes viene ultimando detalles para debutar de la mejor manera en el marco de la Liga 1 2026. Si bien el equipo dejó una muy buena sensación en el más reciente amistoso internacional ante Universidad de Chile, ahora Javier Rabanal tendría un dolor de cabeza muy importante para armar el primer 11 titular de la temporada al confirmarse la lesión de un defensor.

Estamos hablando de Anderson Santamaría, quien claramente tenía muchísimas chances de ser titular cuando Universitario de Deportes reciba a ADT de Tarma el próximo domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Si hacemos un poco de memoria, el zaguero salió algo sentido del partido ante Universidad de Chile y hoy se confirmó que no está al 100% en el aspecto físico.

De acuerdo a una reciente revelación compartida en el programa ‘Doble Punta‘, específicamente por parte de Horacio Zimmermann, Anderson Santamaría tiene un desgarro en el abductor que no le permitiría estar en el partido frente a ADT de Tarma. A raíz de ello es que Javier Rabanal deberá meter mano en la defensa, a la espera de una posible evolución favorable del zaguero nacional.

Las opciones de Javier Rabanal para armar la defensa de Universitario

Teniendo en cuenta que el objetivo es empezar con el pie derecho la temporada 2026 y de que son favoritos para justamente quedarse con el triunfo ante ADT de Tarma, en Universitario de Deportes cuentan con un buen recambio y Javier Rabanal deberá configurar la mejor defensa posible. Dicho esto, ante la lesión de Anderson Santamaría, quien podría tomar su lugar es Caín Fara.

Es así que el argentino podría ser el líbero en la línea de 3 defensores, mientras que Aldo Corzo cumpliría como stopper derecho y César Inga haría lo propio por el sector izquierdo. No sería una alineación ajena a lo visto en la ‘U’ ya que durante el tramo final del encuentro ante Universidad de Chile se apreció esta formación, con lo cual podría repetirse en el debut de la Liga 1 2026.

¿Por qué Williams Riveros y Matías Di Benedetto no serán parte del debut de Universitario?

Tanto Williams Riveros como Matías Di Benedetto parten como grandes favoritos para seguir siendo titulares en Universitario de Deportes, pero no estarán frente a ADT de Tarma en el debut de la Liga 1 2026. Ambos jugadores esperan un nuevo examen de nacionalización, el cual será a fin de mes, para ser inscritos como peruanos y mientras tanto no serían tomados en cuenta. Por otro lado, el paraguayo arrastra una fecha de suspensión de la temporada anterior.

