Atención Perú: Maxloren Castro sorprende al mundo y lidera prestigioso ranking

La Liga 1 recuperó algo de brillo luego que Maxloren Castro ingrese en prestigioso ranking gracias a su talento mostrado en Perú.

Por Aldo Cadillo

Maxloren Castro en Sporting Cristal.
© Sporting Cristal.Maxloren Castro en Sporting Cristal.

La Liga 1 vuelve a estar en vitrina internacional. El joven talento peruano Maxloren Castro ha sido incluido en el Top 10 de los futbolistas Sub 20 más brillantes de toda Latinoamérica, según el Observatorio de Fútbol del CIES.

El reconocimiento coloca a Maxloren Castro entre las promesas más valiosas de la región y confirma el crecimiento de las canteras del fútbol peruano, en especial la de Sporting Cristal.

El listado, elaborado por especialistas internacionales, destaca a jugadores con proyección europea, impacto inmediato en sus clubes y un rendimiento sostenido pese a su corta edad. Ahí es donde ingresa Maxloren Castro con sus 17 años y presente en Sporting Cristal.

El ascenso de Maxloren Castro no ha sido casualidad. Su madurez futbolística, regularidad y capacidad para marcar diferencias lo han convertido en una de las revelaciones del año de la Liga 1 y solo falta ver a qué club se irá para seguir creciendo.

Ranking de los mejores Sub 20 de Latinoamérica según el Observatorio de Fútbol del CIES. (Foto: CIES)

¿Qué edad tiene Maxloren Castro?

Maxloren Castro tiene 17 años, juega en Sporting Cristal y tiene contrato hasta diciembre del 2026. Además, está en el puesto 7° de los mejores Sub 20 de Latinoamérica, según el Observatorio de Fútbol del CIES.

Lo sufre Paulo Autuori y lo celebra Manuel Barreto: las ligas del exterior que buscan el fichaje de Maxloren Castro

Con este logro, Maxloren Castro se posiciona como una de las cartas más prometedoras del Perú. Si mantiene este ritmo, la Liga 1 podría ver partir a una de sus joyas rumbo a mercados más competitivos, pero por ahora, su presencia en el Top 10 es un motivo de orgullo para todo el país.

Maxloren Castro jugando para Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Hasta cuándo Maxloren Castro tiene contrato con Sporting Cristal?

Maxloren Castro tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la última actualización en Transfermarkt.

¿Cuánto vale Maxloren Castro?

Maxloren Castro vale 1 millón de euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • El joven Maxloren Castro fue incluido en el Top 10 de Sub 20 más brillantes de Latinoamérica.
  • Maxloren Castro tiene 17 años y es jugador de Sporting Cristal de la Liga 1.
  • El listado fue elaborado por el Observatorio de Fútbol del CIES e incluyó al peruano en el puesto 7.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
