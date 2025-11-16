Lo sufre Paulo Autuori y lo celebra Manuel Barreto: las ligas del exterior que buscan el fichaje de Maxloren Castro

Si tenemos que hablar de una de las gratas apariciones en el fútbol peruano durante el tiempo, el nombre de Maxloren Castro es de los más destacados. Con 17 años de edad, un buen tiempo en primera división y ahora siendo un habitual convocado en la Selección Peruana, titular incluso en los dos últimos amistosos internacionales, podría estar cerca a dar el salto hacia el extranjero.

Así es. Distintas informaciones en las últimas horas aseguran que varios mercados internacionales estarían observando muy de cerca a un Maxloren Castro que sigue creciendo en juego, físico y mentalidad. No hay duda alguna de que una posible venta al extranjero podría complicar, en cierta medida, las planificaciones de Paulo Autuori y a la vez darle una enorme alegría a Manuel Barreto.

“Su talento y proyección han sido muy elogiados por la hinchada rimense. El notable rendimiento de Maxloren Castro ha despertado un gran interés en diversos clubes y ya cuenta con ofertas concretas de clubes de Bélgica y Portugal, además de una propuesta proveniente de Estados Unidos“; fue la revelación del diario local ‘Líbero‘ a través de sus canales digitales.

¿Sporting Cristal ya tomó una decisión sobre el futuro de Maxloren Castro?

Es importante mencionar y destacar que Maxloren Castro tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026, así que en papel todavía se quedaría en el club rimense por varios meses y posiblemente muy pronto podrían empezar a darse conversaciones para una eventual renovación. Dicho esto, desde la directiva están contentos con su presente y no pretenden venderlo por ahora.

Según la misma información anteriormente expuesta, también se ha podido conocer que la decisión de Sporting Cristal ha sido seguir esperando por una propuesta realmente interesante y que presente un buen proyecto deportivo para que Maxloren Castro pueda mantenerse en crecimiento, así que por el momento se mantendrá en el Rímac como una de las apuestas de Paulo Autuori.

Los números de Maxloren Castro en lo que va de la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal en lo que va de la presente temporada 2025, Maxloren Castro ha completado un total de 34 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales anotó 2 goles y dio 5 asistencias sumando 1.803 minutos de competencia en la cancha. En cuanto a la Selección Peruana, ha sido convocado por Manuel Barreto en las últimas fechas FIFA y jugó de titular frente a la Selección Chilena en octubre y la Selección Rusa el pasado 12 de noviembre.

