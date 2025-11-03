La polémica arbitral es un ingrediente fijo en el fútbol peruano y uno de los principales focos de debate se centra en la disparidad de penales cobrados a favor y en contra de los equipos. Una reciente compilación de datos realizada por el especialista Jesús Chirinos, de la popular cuenta “Son Datos No Opiniones”, ha vuelto a encender la discusión al poner en relieve la considerable diferencia neta de penales a favor que registra uno de los clubes más grandes del país en el campeonato de la Liga 1.

¿Qué equipo cuenta con más penales en la Liga 1?

Los datos expuestos por Chirinos muestran un balance estadístico que, para muchos, sugiere un trato preferencial en las decisiones arbitrales decisivas. El club que encabeza este polémico ranking es Alianza Lima. El cuadro blanquiazul no solo registra una alta cifra de penales a favor, sino que su número de penales en contra es excepcionalmente bajo, disparando su diferencia neta por encima de sus principales competidores.

Son Datos No Opiniones expone su data estadística. (Foto: X).

Según la información, Alianza Lima acumula un total de 11 penales a favor y solo 2 en contra, lo que resulta en una diferencia neta de +9. Este balance lo sitúa cómodamente en el primer lugar de la tabla de beneficio arbitral en las jugadas de pena máxima. En contraste, sus rivales directos, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, aunque también muestran cifras positivas, no alcanzan esta brecha.

Sporting Cristal y Universitario lo siguen

Sporting Cristal se ubica en el segundo lugar con una diferencia neta de +6, producto de 11 penales a favor y 5 en contra, mientras que Universitario de Deportes y Alianza Atlético comparten el tercer puesto con un balance de +5. Estas cifras demuestran que los clubes grandes de la capital lideran el ranking de forma abrumadora, lo que automáticamente alimenta las sospechas de los aficionados rivales sobre un posible favorecimiento.

Sin embargo, desde el punto de vista deportivo, la explicación a estas estadísticas a menudo se relaciona con el estilo de juego. Los defensores de los clubes beneficiados argumentan que el alto número de penales a favor es una consecuencia directa de ser equipos que, por su calidad de plantilla y estrategia ofensiva, dominan la posesión y pasan mayor tiempo atacando en el área rival, exponiendo a los defensores contrarios a cometer más faltas.

¿Los penales son realmente favorecimientos?

A pesar de la justificación deportiva, la diferencia tan marcada, especialmente la baja cantidad de penales cobrados en contra de algunos equipos, mantiene viva la conversación. Mientras la cifra de +9 para Alianza Lima se mantenga como la más alta del fútbol peruano, el debate sobre si es un beneficio por superioridad en el juego o por un sesgo arbitral seguirá siendo la gran polémica que acompaña a cada fecha de la Liga 1.

