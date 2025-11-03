El futuro de Christian Cueva en el fútbol peruano para la temporada 2026 está generando gran expectación en el mercado de pases. Tras su inminente salida del Emelec de Ecuador por deudas salariales, y con Sport Boys del Callao como principal candidato, una nueva información ha dado un giro inesperado al panorama, involucrando a uno de los clubes más importantes de la capital: Sporting Cristal.

¿Dónde jugará Christian Cueva el otro año?

El periodista Fabián Camacho fue quien reveló que Sporting Cristal ha preguntado por los servicios de Cueva. Esta noticia complementa lo dicho por el ex arquero Diego Penny, quien afirmó en el programa “Al Ángulo” que un club de Lima ya había contactado al ’10’ de la selección.

Christian Cueva jugando con Peru en el repechaje internacional. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

La entrada de Sporting Cristal en la puja por “Aladino” es un factor determinante, ya que el club ofrece estabilidad institucional y económica, la garantía de luchar por el título y la participación en la Copa Libertadores 2026. Fichar a Cueva sería una jugada estratégica para potenciar su plantel y marcar un hito en el mercado de pases peruano.

Christian Cueva volverá al fútbol peruano

Hasta hace poco, Sport Boys parecía el destino más probable. Según reportes periodísticos, Cueva se sentiría cercano al proyecto del equipo chalaco, priorizando quedarse en la capital sobre consideraciones puramente económicas. La opción de Boys, que le ofrece un contrato en Lima, se alineaba con su objetivo de recuperar su mejor nivel y mantenerse relevante para la selección.

Así, la decisión de Cueva se centra ahora en un duelo directo entre el proyecto de Sport Boys y el poderío deportivo y la solvencia de Sporting Cristal. El volante, quien busca su salida inmediata de Emelec por incumplimiento de pagos, deberá elegir el club que mejor le garantice minutos y un ambiente propicio para el alto rendimiento, factores cruciales para su regreso a la Liga 1.

El futuro de Christian Cueva se decide pronto

Los próximos días serán clave para conocer dónde jugará finalmente el talentoso mediocampista. Lo que está claro es que su retorno a Perú es inminente y que el club que lo acoja no será uno de sus dos tradicionales rivales. La incertidumbre persiste, pero todas las miradas están puestas en La Florida y el Callao.

