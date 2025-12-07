El sentido mensaje de Sergio Peña tras la derrota de Alianza Lima en Matute ante Cristal

El partido perfecto para Alianza Lima terminó siendo una cruel pesadilla el pasado sábado 6 de diciembre. El cuadro ‘Blanquiazul’ tenía todo para lograr avanzar en los Playoff de la Liga 1. Pero cuando menos se lo esperaban, todo cambió con un inesperado 3-3 en los últimos minutos que fue sentenciado por la vía de los penales.

En este caso, Sergio Peña fue uno de los protagonistas y no por una buena actuación. El mediocampista simplemente ingresó mal al partido, nunca se le vio enchufado, por lo que terminó siendo perjudicial para el equipo en el mediocampo. En los penales fue el primero en ejecutar, acabando fallando ante un Diego Enríquez que no dudó en tirarse para el mismo lado y así detener el remate.

Las críticas hacia el mediocampista no se hicieron esperar, lo peor que ya es un jugador resistido por la hinchada. Esto obligó a que tenga que mandar un mensaje mediante sus redes sociales.

Resumen del Alianza Lima vs. Sporting Cristal:

El mensaje de Sergio Peña tras la eliminación de Alianza Lima

El mediocampista usó sus redes sociales para mandarle un mensaje a la hinchada que tanto lo está criticando, esperando que puedan entender el amor que siente por el club.

“Estos somos mi hermano y yo cuando teníamos 10 y 11 años, cuando ya éramos parte del club al cual toda nuestra familia amamos y respetamos desde que tenemos uso de razón. Nací y crecí en un mundo y en un círculo en el que, por donde caminabas, todo era de Alianza. Me maté trabajando durante muchísimos años para lograr mis objetivos: cumplir el sueño de jugar en Alianza, llegar a la selección y jugar en Europa. Pero nada de esos sueños se compara con el que aún tengo en mi cabeza y en mi corazón, que es salir campeón con el club que me vio crecer y me dio la oportunidad de lograr los objetivos mencionados“, comenzó el mensaje.

Pero ahí no queda todo, ya que después pasó a pedir disculpa y hacer una promesa a toda la hinchada. Pues tiene el sueño de lograr un título nacional con los ‘íntimos’. Así que luchará hasta conseguirlo y no piensa irse por nada.

“Pido disculpas por el penal fallado ayer. Pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se lo esperaban. Nunca hice nada con mala intención y, como repito, amo a Alianza; siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase. Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela, que siempre luchó y se encargó de llevarme cada día a entrenar, y nunca faltó a un partido mío en menores, gritando y cantando todas las canciones del Comando Sur. Porque así somos en casa: hinchas a muerte de Alianza“, agregó.

Por último, dejó un mensaje de unión para los hinchas: “Soy de Alianza y, así como ustedes no se rinden en las tribunas y dan la vida por nosotros, yo y mis compañeros lo haremos por ustedes y seremos campeones. Cumplí todo lo que me propuse en la vida y cada una de esas metas tuvo caídas; esta no será la excepción. Yo no quiero callar bocas, yo quiero hacerlos felices y hacer aún más grande este club, y eso lo lograremos todos juntos“, sentenció.

Datos Claves

Alianza Lima fue eliminado de los Playoff tras caer en penales el 6 de diciembre .

fue eliminado de los tras caer en penales el . Sergio Peña falló el primer penal decisivo ante el arquero Diego Enríquez .

falló el primer penal decisivo ante el arquero . El volante pidió disculpas en redes y prometió quedarse hasta lograr el título nacional.

