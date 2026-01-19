Canal exclusivo para ver Universitario vs. Melgar en el segundo amistoso de pretemporada

Universitario de Deportes vive su última semana de pretemporada antes del inicio de la Liga 1, con el objetivo de regresar a la pelea por el título y lograr el ansiado tetracampeonato.

Para afinar detalles, el cuadro ‘crema’ sigue sumando minutos en amistosos: tras enfrentarse a Sport Boys, este martes se medirá ante Melgar en el estadio Monumental como parte de su preparación final.

Canal exclusivo para ver Universitario vs. Melgar

Para seguir las incidencias del duelo entre Universitario y Melgar, los hinchas ‘merengues’ podrán acceder a la transmisión oficial del club a través de su canal de YouTube, la cual tiene un costo de 15 soles por suscripción.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?

El duelo entre Universitario y Melgar se llevará a cabo este martes 20 de enero en las instalaciones del estadio Monumental, a partir de las 10:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

¿Cómo le fue a Universitario en su primer amistoso?

En su primer amistoso de pretemporada, Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys. No obstante, el resultado pasó a un segundo plano, ya que el cuerpo técnico se centró en evaluar el rendimiento del plantel y detectar aspectos a mejorar de cara a la Liga 1 2026 y, posteriormente, a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Javier Rabanal aprovechará el duelo ante Melgar para seguir integrando a los recién llegados al conjunto de Ate, como Caín Fara, quien dejó buenas sensaciones en el amistoso contra los ‘rosados’. Además, Lisandro Alzugaray estará disponible y se espera que también sume algunos minutos.

Por su parte, los ‘rojinegros’ buscan llegar al inicio del campeonato con dos triunfos consecutivos. En su preparación, enfrentaron a Deportivo Moquegua y se impusieron 2-0, gracias al doblete de Pablo Erustes.

