Universitario de Deportes jugó su primer encuentro de preparación frente a Sport Boys en su sede de Campo Mar, pero no logró imponerse y perdió 1-0 ante el cuadro ‘rosado’. El único gol del partido fue anotado por Jostin Alarcón desde el tiro penal.

Al finalizar el partido, el entrenador de la ‘U’, Javier Rabanal, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente. Cabe recordar que, esta temporada los ‘cremas’ participarán en dos torneos: la Liga 1, en busca del tetracampeonato, y la Copa Libertadores.

“Cosas buenas y aspectos que mejorar. Con mucho trabajo y dedicación”, fue el análisis que escribió el estratega español en su cuenta personal de Instagram.

Los equipos de Universitario ante Sport Boys

Cabe resaltar que, para este encuentro, Universitario presentó tres alineaciones diferentes, que se distribuyeron a lo largo de cada uno de los tiempos de 30 minutos.

La primera alineación estuvo compuesta por Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi, Jairo Concha y Paolo Reyna; junto a Edison Flores y Alex Valera.

Por su parte, la segunda alineación de Universitario estuvo integrada por Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y José Carabalí; acompañados de Alex Valera.

Finalmente, el tercer once de Universitario estuvo conformado por Jefferson Rodríguez; Caín Fara, Rafael Guzmán y Paolo Reyna; Hugo Ancajima, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo y José Carabalí; acompañados de Christopher Loayza y Jhon Jairo Guzmán.

¿Cuándo debuta Universitario en la Liga 1?

En la primera fecha de la Liga 1 2026, Universitario se medirá ante ADT de Tarma en las instalaciones del estadio Monumental. Los ‘merengues’ buscarán llegar en su mejor nivel para consolidarse como uno de los principales aspirantes al título nacional.

DATOS CLAVES

Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer amistoso de pretemporada jugado en Campo Mar.

El único tanto del encuentro fue marcado por Jostin Alarcón de penal; el partido se dividió en bloques de 30 minutos.