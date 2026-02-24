Es tendencia:
¿Qué necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal define su pase en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo y estos son los resultados que necesita para clasificar.

Por Bruno Castro

2 de Mayo vs. Sporting Cristal.
© Sporting Cristal2 de Mayo vs. Sporting Cristal.

Se viene un importante partido para Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Duelo que definirá no solo su continuidad en un torneo internacional, sino que también una fuerte suma de dinero que podrían ganar. Así que en este caso es un juego vital ante 2 de Mayo. En el que podría significar mucho más que un simple partido para ambos cuadros.

El partido de ida de este enfrentamiento por la fase 2 de la Copa Libertadores terminó en un empate. Luego de un accidentado final, no hubo ganador y se dio un resultado 2-2 que mantiene en paridad el marcador. Por esa razón, solo hay una opción para que el conjunto ‘celeste’ pueda seguir avanzando en este certamen internacional.

Resumen del empate entre Sporting Cristal y 2 de Mayo:

¿Qué resultado necesita Sporting Cristal para avanzar ante 2 de Mayo?

Para que el cuadro de Sporting Cristal pueda festejar en el Estadio Miguel Grau del Callao, necesita solo ganar. Este es el único resultado que le conviene a los rimenses para poder seguir en carrera. De esta forma lograrán mantenerse en un torneo internacional, ya que en la fase 3 no importa el resultado, podrá disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

No importa si es por 1, 2 o 3 goles, lo único que le sirve al cuadro dirigido por Paulo Autuori para seguir en carrera es ganar. Así que, van a tener la obligación de buscar el partido para generar la ventaja en el marcador. Algo que no es fácil ante un cuadro paraguayo que sabe muy bien lo que es defender. Ya lo hizo ante Alianza Lima y espera poder mantenerse invicto en el Perú.

Baja de último minuto en Sporting Cristal: golpe antes del duelo clave ante 2 de Mayo

Baja de último minuto en Sporting Cristal: golpe antes del duelo clave ante 2 de Mayo

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Jugadores de Sporting Cristal celebrando (Foto: Sporting Cristal).

Por otro lado, si es que no se logra dar la ventaja en el marcador y el partido culmina en empate, esto obligará a disputar los penales. Con los penales también Sporting Cristal puede acceder a la siguiente fase. Pero esto es algo que no es nada predecible, pues podría ocurrir cualquier cosa. Pero es la opción B, por si no logran ganar en los 90 minutos.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores?

Por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo. En este caso, el escenario que se eligió para el partido es el Estadio Miguel Grau del Callao. El cotejo dará inicio desde las 19:30 horas de Perú. La transmisión del partido se dará por ESPN y Disney+. Por otro lado, también podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos Claves

  • Sporting Cristal debe ganar para clasificar directamente a la fase 3 de la Libertadores.
  • El partido de vuelta se jugará en el Estadio Miguel Grau a las 19:30 horas.
  • Tras el empate 2-2 en la ida, una nueva paridad definirá la serie por penales.
Bruno Castro
Bruno Castro
