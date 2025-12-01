El mercado de pases peruano y la rivalidad entre Alianza Lima y Sporting Cristal han explotado a horas de la semifinal, con una noticia que sacude el ambiente. Justo antes del crucial partido de ida por la Copa Libertadores 2026, se ha confirmado el fichaje de un referente rimense por parte de su clásico rival, demostrando que la contienda se libra tanto en el campo como en los despachos.

Alianza Lima contrata a jugador de Sporting Cristal

La “bomba” fue lanzada por el periodista deportivo José Varela en redes sociales: el experimentado portero Alejandro Duarte, de 31 años, se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2026. Según la primicia, el guardameta habría sellado un acuerdo total con la directiva blanquiazul por las próximas tres temporadas. Este movimiento es un golpe de efecto significativo en la víspera del duelo más importante del año.

Alejandro Duarte jugará ahora en Alianza Lima. (Foto: X).

Para Alianza Lima, la incorporación de Duarte es estratégica: asegura un portero de trayectoria internacional, con conocimiento de la Liga 1 y los desafíos de la Copa Libertadores. Su llegada generará una competencia de alto nivel con el actual titular, Guillermo Viscarra, elevando la calidad del puesto y brindando mayor seguridad a la planificación a largo plazo del comando técnico íntimo.

Alejandro Duarte se va para Alianza Lima

En Sporting Cristal, la confirmación de la partida de un jugador que fue importante en el pasado reciente es un golpe duro. Aunque Duarte no fue titular indiscutible en la última fase del año, es una figura respetada en el plantel y un referente para la hinchada. Este traspaso directo al clásico rival, en el momento más álgido de la temporada, añade una carga emocional compleja a la eliminatoria que comienza.

La noticia cobra especial relevancia al publicarse a menos de 24 horas del primer encuentro. Mientras los equipos se concentran, la afición y los medios debaten sobre el posible impacto psicológico del fichaje. Se especula si la directiva aliancista buscó intencionalmente el timing perfecto para desestabilizar la tranquilidad del vestuario rival en un momento definitorio.

¿Sporting Cristal sufrirá con su salida?

Así, aunque la temporada 2025 aún no concluye, el fútbol peruano ya palpita el mercado de pases del 2026. El fichaje de Alejandro Duarte por Alianza Lima, arrebatado de las filas de Sporting Cristal, se convierte oficialmente en la primera gran novela del receso y añade un factor extra de morbo y tensión a la final por el cupo a la próxima Copa Libertadores.

