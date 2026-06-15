Christian Cueva tiene todo listo para jugar en Sport Boys y solo resta un pequeño detalle

Christian Cueva tiene todo listo para poder cambiar de aires en este Torneo Clausura, el mediocampista tomará su barco para desembarcar en el Callao. El volante vuelve a estar en la capital tras su mal paso por Chongoyape en donde no logró destacar como se podía llegar a esperar.
En tan solo 6 meses ‘Aladino’ ya no continuará en Juan Pablo II College en donde no logró ponerse en forma para ser una descollante figura. Ahora pasará a jugar por Sport Boys y ya hay un acuerdo para que esto se pueda cumplir. Incluso según lo que pudo dar a conocer le periodista Gustavo Peralta ya hay un pago hecho por los ‘rosados’ para contar con el 10.
Christian Cueva cerca de Sport Boys (Foto: Gustavo Peralta).
Según el hombre de prensa todo está consumado para que se pueda dar esta contratación. Lo único que resta para que el mismo club del puerto haga el anuncio es que Cueva firme el acuerdo. Cuando esto se pueda llevar a cabo entonces se podrá hacer el anuncio por todo lo grande.
¿Cómo le fue a Christian Cueva en Juan Pablo II College?
En menos de 6 meses el capitán de Juan Pablo II College abandona el barco de la forma menos esperada. Con una temporada bastante tranquila, el volante deja Chongoyape para probar suerte en un nuevo club. En donde esperar revivir su carrera que está en una dura crisis hace varios años.
En esta temporada consiguió jugar un total de 15 partidos con la camiseta amarilla, hizo 2 goles y dio 3 asistencias en un total de 878 minutos. Estos números dejan en claro que no ha sido una gran temporada para ‘Aladino’ que hasta ahora no logra ponerse en forma para durar los 90 minutos.
Christian Cueva entrenando en Juan Pablo II (Foto: Juan Pablo II College).
Christian Cueva se reencuentra con viejos amigos
Christian Cueva tendrá un gran reencuentro con amigos de su etapa en la Selección Peruana. Y es que el cuadro de Boys tiene actualmente a Carlos Zambrano y Miguel Trauco como figuras importantes en este conjunto, después de su abrupta salida de Alianza Lima ambos lograron fichar por el conjunto ‘Chalaco’.
Datos Claves
- Sport Boys acordó fichar a Christian Cueva para jugar el Torneo Clausura.
- 15 partidos y 2 goles sumó Christian Cueva en Juan Pablo II College.
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarán junto a Christian Cueva en Sport Boys.