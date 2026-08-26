Christian Cueva reveló al crack Sporting Cristal que le gustaría tener en Sport Boys: “Me facilitó el fútbol”

Christian Cueva calentó la previa del duelo entre Sport Boys vs. Sporting Cristal y elogió la categoría de un referente celeste. Además, no dudó en revelar que en su momento supieron brillar juntos.

A pocos días de que se dispute el partido entre Sport Boys vs. Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao, algunos de los máximos protagonistas ya empiezan a vivir el contexto de lo que será lo más esperado del fin de semana. Es así que en esta oportunidad fue Christian Cueva quien habló y en especial se refirió a la calidad de un referente rimense con quien ha compartido vestuario.

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Fuente: Sport Boys.

¿De quién hablamos? Nos referimos a Yoshimar Yotún, quien hoy en día es el gran referente y capitán de Sporting Cristal que sin duda alguna será titular en el encuentro ante Sport Boys en el Callao. Dicho esto, Christian Cueva no tuvo mayores inconvenientes en elogiar a más no poder al volante celeste y asegurar que le encantaría tenerlo en el equipo rosado al hacer al fútbol mucho más fácil.

“Bueno, él es chalaco. No estoy en la cabeza de ‘Yoshi’, pero sí te puedo decir que claro, a quién no le gustaría tenerlo. ¡Imagínate! La capacidad futbolística que tiene. A mí el fútbol siempre se me facilitó cuando estuve con ‘Yoshi’ en la Selección Peruana“; reveló Christian Cueva en una reciente charla con el programa ‘Hablemos de MAX‘ respecto a la calidad del capitán cervecero.

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🎙️Christian Cueva: "¿A QUIÉN NO LE GUSTARÍA TENER YOSHI EN SU EQUIPO? A MÍ SE ME FACILITÓ EL FÚTBOL EN LA SELECCIÓN CUANDO JUGUÉ CON YOSHI".#HablemosDeMAX



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En esta misma línea, el popular ‘Aladino‘ se refirió a la posibilidad de compartir vestuario con Yoshimar Yotún en Sport Boys de cara a la temporada 2027. Claramente, hablamos de un escenario muy complicado y que para muchos podría ser imposible por la identificación del volante con Sporting Cristal, así que el tema central dentro de las declaraciones tiene que ver los elogios al zurdo.

Christian Cueva y Yoshimar Yotún hicieron historia juntos en la Selección Peruana

En base a estas declaraciones por parte de Christian Cueva, no podemos perder de vista que mantiene una enorme amistad con Yoshimar Yotún. Gracias al fútbol es que al día de hoy siguen siendo muy cercanos y tampoco debemos olvidar lo bien que brillaron con camiseta de la Selección Peruana ya que ambos fueron piezas fundamentales durante el último periodo exitoso del equipo de todos.

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Así es. Christian Cueva y Yoshimar Yotún hicieron historia en la ‘Bicolor’ durante los años 2015 y 2022 con Ricardo Gareca como director técnico. La clasificación al Mundial Rusia 2018 fue la cereza del pastel dentro de un proceso que tuvo una final de Copa América en 2019 y un nuevo repechaje para el Mundial Qatar 2022. Además, ambos fueron referentes que a como de lugar se extrañarán mucho en Videna cuando en su momento les llegue el momento del retiro.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Christian Cueva elogió a Yoshimar Yotún previo al duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal .

elogió a previo al duelo entre y . Yoshimar Yotún llegará como capitán de Sporting Cristal para enfrentar a Sport Boys .

llegará como capitán de para enfrentar a . Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao.