“Las rachas se rompen”: así fue la picante advertencia de Carlos Desio a Sporting Cristal

Carlos Desio habló en la previa del duelo entre Sport Boys vs. Sporting Cristal y reconoció la paternidad de los celestes. Eso sí, dejó un contundente recado para cuando se vean las caras en el Callao.

Se viene uno de los partidos más importantes del fin de semana entre Sport Boys vs. Sporting Cristal. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, chalacos y rimenses se verán las caras por segunda vez en esta temporada, así que las expectativas están puestas en que sea un gran partido. Si bien existe una paternidad previa por parte de la visita, para Carlos Desio esto podría cambiar.

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Fuente: Sport Boys.

Recordemos que son casi 20 años los que Sport Boys no ha sido capaz de derrotar a Sporting Cristal. Desde la temporada 2007 cuando ganaron 3-0 en el Estadio Miguel Grau del Callao es que los rosados no saben lo que es conseguir tres puntos ante los celestes, así que el domingo 30 de agosto será una oportunidad de oro para cortar la racha y así también lo entiende Carlos Desio.

“Yo escuché que Cristal tenía el rótulo de favorito. Creo que va a ser un partido parejo. Los dos equipos están en una etapa de jugar al fútbol. Yo creo que está parejo, no creo que haya un favorito entre los dos hoy por hoy. Hace 18 años que Boys no le gana a Cristal, a lo mejor se da de nuevo, pero las estadísticas están para romperlas y las rachas se rompen. Ojalá que podamos hacer un buen partido”; manifestó Carlos Desio en una reciente charla con ‘Fuera de Juego‘.

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En esta misma línea, es importante reconocer que el presente de Sport Boys es mucho mejor al de Sporting Cristal y los últimos resultados conseguidos en este Torneo Clausura 2026 podrían ser claves para pensar en vencer a los celestes jugando en casa. Los partidos no se ganan antes de tiempo, pero vaya que el pueblo chalaco tiene confianza en el nivel de su equipo para este encuentro.

El Estadio Miguel Grau del Callao recibirá el duelo Sport Boys vs. Sporting Cristal

Si bien en los últimos días se pudo confirmar que Sport Boys recibiría a Sporting Cristal en el Estadio Hugo Sotil ubicado en el distrito de Villa El Salvador, durante estas horas se habló de la posibilidad de que el equipo rosado pueda jugar realmente en condición de local y hoy se reveló que finalmente el Estadio Miguel Grau del Callao será el recinto deportivo de este prometedor encuentro.

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De acuerdo a una información del periodista Gustavo Peralta, desde la organización de la Liga 1 dieron la aprobación para el cambio de escenario y a la vez se sabe que no existirán problemas en las garantías requeridas para un evento de tal magnitud. Es así que está totalmente confirmado que rosados y celestes se verán las caras el próximo domingo 30 de agosto a las 15:30 horas.

Fuente: Gustavo_p4

DATOS CLAVES

Carlos Desio confía en que Sport Boys romperá la racha de 18 años ante Sporting Cristal .

confía en que romperá la racha de 18 años ante . Sport Boys recibirá a Sporting Cristal el domingo 30 de agosto por el Torneo Clausura 2026 .

recibirá a el domingo 30 de agosto por el . El Estadio Miguel Grau del Callao fue confirmado como la sede oficial del partido.