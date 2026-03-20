¡Clásico confirmado! Fecha y hora del duelo entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Se viene el primer clásico del fútbol peruano en la temporada 2026. Así es, Universitario de Deportes y Alianza Lima fueron notificados con la fecha y horario del partido más importante en lo que va del campeonato. En principio, ya se sabía que sería el primer fin de semana del mes de abril, pero faltaba conocer exactamente el cronograma de ambos equipos para tomar una decisión.

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Recientemente se pudo conocer que el duelo entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Es decir, los merengues serán locales y se espera que el encuentro cuente solo con hinchada local, tal y como viene sucediendo durante los últimos años.

Fuente: @Gustavo_p4

Es importante destacar que el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será luego del receso por la fecha FIFA que se dará en el tramo final del mes de marzo. Es decir, tanto merengues como blanquiazules tendrán un tiempo prudente para preparar dicho cotejo y a la vez esperando que sus jugadores convocados no vuelvan lesionados de la Selección Peruana.

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¿Cómo llegarán Universitario y Alianza Lima al clásico del fútbol peruano?

Sabiendo que todavía quedan unas semanas para el momento del clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes sigue siendo uno de los firmes candidatos al título. Ahora mismo tienen 14 puntos en la tabla de posiciones y se mantienen en la parte más alta del campeonato, así que de no ocurrir nada raro llegarán con la moral a tope.

Fuente: Universitario.

En cuanto a Alianza Lima, los blanquiazules tienen 17 puntos en lo que va del Torneo Apertura 2026 y son uno de los líderes. Además, el día de hoy se confirmó la continuidad de Pablo Guede pese al interés que generó en San Lorenzo, por lo que de todas maneras el grupo se encuentra fortalecido con el único objetivo de ser campeones en esta primera etapa de la temporada.

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Fuente: Alianza Lima.

Los próximos partidos de Universitario y Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

En la previa del clásico del fútbol peruano, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 para ser más exactos, Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo el sábado 21 de marzo a las 13:15 horas y Alianza Lima recibirá en Matute a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas. Luego de ello se dará el receso por los partidos de la Selección Peruana en Europa y llegará el partido más esperados por los hinchas de los ‘Compadres’.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Alianza Lima el sábado 4 de abril a las 20:00 horas.

enfrentará a Alianza Lima el sábado a las 20:00 horas. Pablo Guede confirmó su continuidad como técnico de Alianza Lima pese al interés de San Lorenzo.

confirmó su continuidad como técnico de Alianza Lima pese al interés de San Lorenzo. Alianza Lima llegaría como líder del torneo a diferencia de Universitario.