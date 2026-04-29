Ni la victoria ante Nacional salvó a figura de Universitario de las críticas: “Jugador retirado…”

Universitario de Deportes logró una importante victoria frente a Nacional por la Copa Libertadores. El cuadro ‘crema’ sufrió más de la cuenta para poder vencer por 4-2. Pero a pesar de estos tres puntos, hay un jugador que terminó siendo criticado por la hinchada, que lo consideran que no está demostrando un buen nivel.

Publicidad

Este futbolista no es otro que Edison Flores, quien no tuvo el mejor de sus partidos con la camiseta ‘crema’. Esta vez se ganó la confianza de Jorge Araujo para poder estar desde el arranque del encuentro, no obstante no terminó de generar los espacios necesarios para ser un arma contundente en el frente de ataque.

Esto ha sido cuestionado por los hinchas, más bien incluso pedían a Lisandro Alzugaray por encima de él. Justamente el argentino ingresó en el segundo tiempo, consiguiendo marcar el gol que dio la ventaja por 3-2 para ponerse a tiro de una nueva victoria.

Hinchas piden a Alzugaray como titular (Foto: X).

Publicidad

Muchos hinchas más bien ven a Edison Flores como un jugador que ya está cerca al retiro. Esto debido a que no está teniendo un buen rendimiento, pese a esto es considerado en el 11 titular. Habrá que ver si esto logra cambiar para los siguientes partidos que se vienen.

Hinchas molestos con Edison Flores (Foto: X).

Los números de Edison Flores este 2026

Edison Flores ha sido un jugador que esta temporada no ha tenido las oportunidades que en otras campañas. Falta de ritmo, lesiones y un mal momento han hecho que su rendimiento esté por debajo del esperado este 2026.

Publicidad

En lo que va del año ha jugado un total de 10 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, ha hecho tan solo 1 gol, mientras que dio la misma cantidad de asistencias. Por último, ha jugado 375 minutos en lo que va del año.

Datos Claves