Nacional denuncia arbitraje a favor de Universitario en el triunfo 4-2 por la Copa Libertadores

El Estadio Monumental de Lima fue testigo de una noche cargada de goles y controversia en la Copa Libertadores 2026. Nacional de Uruguay cayó 4-2 ante Universitario, pero el resultado quedó en segundo plano tras las duras declaraciones de sus protagonistas contra el arbitraje.

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La delegación uruguaya estalló contra el uso del VAR y las decisiones del juez principal. Los jugadores sostienen que el desarrollo del encuentro fue alterado por fallos que favorecieron directamente al conjunto peruano en momentos clave.

Lodeiro apunta contra el VAR y Caín Fara

Nicolás Lodeiro, capitán y referente del “Bolso”, fue el primero en señalar las irregularidades tras el pitazo final. El volante uruguayo cuestionó la permanencia en cancha de Caín Fara, autor de uno de los tantos de la “U”, asegurando que debió ser expulsado mucho antes de su anotación.

Nacional perdió en Lima contra Universitario de Deportes. (Foto: X).

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“Con la ayuda del VAR, no tendrían que pasar estas cosas”, declaró Lodeiro con evidente molestia. Para el experimentado mediocampista, estas omisiones tecnológicas condicionan el fútbol moderno y perjudican la integridad de la competencia continental.

Camilo Cándido y la falta de diálogo arbitral

La frustración también se hizo presente en la rueda de prensa con Camilo Cándido. El lateral denunció una actitud cerrada por parte del árbitro principal, quien se habría negado a intercambiar palabras con los jugadores de Nacional durante el partido.

Cándido enfatizó que la expulsión de Lucas Rodríguez desequilibró el trámite, aunque destacó la entrega del equipo para buscar el empate con diez hombres. “Las imágenes se ven por sí solas”, añadió, instando a revisar las polémicas jugadas que determinaron el rumbo del 4-2 definitivo.

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Un resultado que sacude el Grupo

Esta derrota deja a Nacional en una posición incómoda dentro de su zona, mientras que Universitario celebra un triunfo vital ante un gigante del continente. La eficacia del cuadro crema en el Monumental fue implacable, aprovechando cada espacio dejado por la defensa tricolor.

El club uruguayo espera que sus reclamos sean escuchados ante las autoridades competentes. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá trabajar en lo anímico para revertir este duro golpe en la próxima jornada de la Copa Libertadores.

“En el fútbol de hoy, con la ayuda del Var, no tendría que pasar estas cosas. El jugador que hace el gol -Fara- merecía estar EXPULSADO. Raúl -Ruidiaz- me habló muy bien de Universitario”



Nicolás Lodeiro, jugador de Nacional🇺🇾



📹 @Landivar_renato

🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/ttlO2aL7o9 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 30, 2026

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