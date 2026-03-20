¡Confirmado! Pablo Guede se queda en Alianza Lima pese al interés de San Lorenzo

Pese al interés que tuvo San Lorenzo por tener en el banquillo a Pablo Guede, finalmente se conoció que el estratega argentino se quedará en Alianza Lima y respetará su contrato.

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Según el periodista Germán García Grova y según pudo conocer Bolavip Perú, el DT de 51 años continuará al mando del cuadro ‘blanquiazul’ por toda la temporada 2026.

¿Por qué Pablo Guede no llegará a San Lorenzo?

Las declaraciones de Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, habrían generado que Pablo Guede desista de regresar al club argentino. Recordemos que, el dirigente, en diferentes entrevistas, confirmó la llegada del entrenador.

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Incluso, se dijo que finalizado el encuentro entre Alianza Lima ante Juan Pablo II en el estadio Alejandro Villanueva, Guede tenía planeado viajar a Buenos Aires para hacer formal el vínculo.

A esto se la suma que no se lograron concretar las condiciones para su salida. Desde Argentina apuntan que el principal inconveniente fue la cláusula de rescisión necesaria para liberarlo, un monto que el club interesado no llegó a cubrir.

Pablo Guede está comprometido con Alianza Lima

Cabe resaltar que, fue el mismo Pablo Guede quien finalmente decidió apostar por seguir al frente del proyecto deportivo que encabeza actualmente en el fútbol peruano.

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Desde el círculo cercano del entrenador reforzaron su continuidad. El periodista Gerson Cuba aseguró que el técnico “está plenamente comprometido con el proyecto del club”, lo que terminó por descartar cualquier negociación con el equipo argentino.

DATOS CLAVES

Pablo Guede, estratega de 51 años, continuará en Alianza Lima por toda la temporada 2026.

El club San Lorenzo no logró cubrir el monto de la cláusula de rescisión del técnico.

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