El ambiente en Universitario no es el mejor pese al momento de celebración por el tricampeonato. Durante el partido ante Deportivo Garcilaso, Edison Flores se convirtió en tendencia entre los hinchas cremas, quienes mostraron su fastidio por el bajo rendimiento del volante.

Publicidad

Publicidad

Comentarios como “fatal como todo el año” o “ya no sé qué pensar” se repitieron en redes sociales, reflejando el descontento de la afición de Universitario con uno de los jugadores más importantes del plantel, como lo es Edison Flores.

Aunque el popular ‘Orejas’ fue clave en etapas anteriores, en esta parte de la temporada de la Liga 1 su aporte ha sido cuestionado y algunos incluso piden que empiece desde el banco de suplentes. Otros más radicales piden que se termine el romanticismo y que se busque otro volante.

En Universitario, el comando técnico de Jorge Fossati todavía confía en su experiencia, pero la hinchada dejó claro su mensaje contra Edison Flores: “No hace la diferencia para nada en la cancha”.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de la ‘U’ enojados con Flores. (Foto: X)

Edison Flores el más cuestionado de Universitario

Edison Flores definitivamente no ha tenido una buena temporada con Universitario. Si bien marcó solo 4 goles y 3 asistencias en 28 partidos, los hinchas cremas piden más tanto por lo que significa por lo que él ha mostrado.

ver también ¡Orgullo total! Así festejó Fabio Gruber su primera convocatoria a la Selección Peruana

Mientras tanto, Edison Flores tiene contrato con Universitario hasta el 2028 e incluso ha mencionado que quiere retirarse vestido de crema. Lo más probable es que la temporada 2026 sea suplente, ante la probable llegada de un volante extranjero.

Publicidad

Publicidad

Edison Flores festejando título de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana Edison Flores?

Edison Flores gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según información actualizada de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Edison Flores tiene contrato con Universitario?

Edison Flores tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2028, según la información de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Los hinchas de Universitario mostraron su fastidio por el bajo rendimiento de Edison Flores.

El volante Edison Flores se convirtió en tendencia negativa durante el partido ante Deportivo Garcilaso.

La afición de Universitario cuestiona el aporte de Edison Flores en la Liga 1 actual.

Publicidad