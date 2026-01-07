Las condiciones que puso Boca Juniors para que Luis Advíncula firme por Alianza Lima

Luis Advíncula tiene todo listo para jugar en Alianza Lima este 2026. Luego de tantos rumores y bromas que se hicieron, por fin se hará realidad este fichaje. Parecía que no se daría, pero este año se dio una oportunidad y el cuadro ‘blanquiazul’ no desaprovechó la oportunidad. Eso sí, su salida de Argentina tiene un par de condiciones que tiene que seguir al pie de la letra o será multado.

El periodista Flavio Azzaro habló sobre el tema de la salida del ‘Rayo’, el cual no es tan fácil como se pensaba. Resulta que el defensor tiene pensado volver al Perú por un tema personal, ya que sus hijos estarán en el país y quiere estar con ellos. Lo cual se conversó con el cuadro de Boca Juniors para que lo puedan dejar salir y romper su vínculo a pesar que todavía tenía 1 año de contrato.

Pero para dejarlo ir decidieron hacerle una cláusula que debe de respetar al pie de la letra. Es decir, que si busca estar en Perú con su familia, no puede irse a otro equipo de ningún otro país. Si tiene una oferta en Brasil, Chile o España, tendrá que pagar una suma de dinero a Boca como resarcimiento. Por eso todo el 2026 debe pasarlo en el Perú. Aunque, se sabe que firmaría un contrato de 3 años con los de La Victoria.

Detalles de la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors:

¿Cuánto ganaba Luis Advíncula en Boca Juniors?

Ahora un tema importante es hablar del salario que tenía Luis Advíncula en Boca Juniors. Hablamos de una fuerte suma de dinero que le pagaban al defensor nacional y del que se están librando al dejarlo ir libre. Pues ya no van a tener que mantener una fuerte suma por un jugador que venía siendo suplente.

Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima (Foto: Gemini).

Lo que si es cierto, que se habla de alrededor de 1 millón de dólares que es lo que ganaba en Boca Juniors. Un dinero bastante importante para un jugador. Lo que hablamos de alrededor de 83 mil dólares al mes para el lateral nacional.

Ahora, en Alianza Lima todavía no se sabe cuanto es lo que cobrará, pero en las redes sociales se habla de una fuerte suma de dinero. Por lo menos, en Sporting Cristal le ofrecieron mucho menos dinero de lo que los victorianos le estaban ofreciendo para que firme con ellos.

