Conoce las formaciones titulares de Alianza Lima y FC Cajamarca para el encuentro de esta tarde en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Alianza Lima y FC Cajamarca se ven las caras el día de hoy por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva los recibirá con los brazos abiertos en la última jornada del campeonato regular, así que desde la previa podemos ir viendo que se darán algunos cambios en las alineaciones titulares y en las planificaciones de cada uno de los entrenadores.

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Por el lado de Alianza Lima, es importante recordar y tener en cuenta que llegan a este encuentro con varios lesionados y han sido separados para que puedan llegar las finales en óptimas condiciones. FC Cajamarca pondrá lo mejor que tiene de su plantilla ya que el único objetivo es conseguir el triunfo en Matute, aunque parece muy complicado salvarse del descenso al tener que hacer siete goles.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por la Liga 1 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Jussepi Garcia; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

FC Cajamarca | Jonathan Medina; Jhon Vega, Yordy Vílchez, Héctor Timaná, Anderson Gutiérrez; Carlos Correa, Jefferson Orejuela; Carlos Meza, Jairo Lugo, Brayan Palacios y Piero Cejas. DT: Santiago Acasiete.

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Horarios de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

Canales de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Alianza Lima y FC Cajamarca juegan hoy la fecha 17 del Torneo Clausura.

juegan hoy la fecha 17 del Torneo Clausura. Siete goles de diferencia necesita FC Cajamarca para lograr salvarse del descenso.

de diferencia necesita FC Cajamarca para lograr salvarse del descenso. 15:30 horas inicia el encuentro en Perú con transmisión de Movistar TV.