Alianza Lima y FC Cajamarca se ven las caras el día de hoy por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva los recibirá con los brazos abiertos en la última jornada del campeonato regular, así que desde la previa podemos ir viendo que se darán algunos cambios en las alineaciones titulares y en las planificaciones de cada uno de los entrenadores.
Por el lado de Alianza Lima, es importante recordar y tener en cuenta que llegan a este encuentro con varios lesionados y han sido separados para que puedan llegar las finales en óptimas condiciones. FC Cajamarca pondrá lo mejor que tiene de su plantilla ya que el único objetivo es conseguir el triunfo en Matute, aunque parece muy complicado salvarse del descenso al tener que hacer siete goles.
Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por la Liga 1 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Jussepi Garcia; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.
FC Cajamarca | Jonathan Medina; Jhon Vega, Yordy Vílchez, Héctor Timaná, Anderson Gutiérrez; Carlos Correa, Jefferson Orejuela; Carlos Meza, Jairo Lugo, Brayan Palacios y Piero Cejas. DT: Santiago Acasiete.
Horarios de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:30 | España
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Canales de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
DATOS CLAVES
- Alianza Lima y FC Cajamarca juegan hoy la fecha 17 del Torneo Clausura.
- Siete goles de diferencia necesita FC Cajamarca para lograr salvarse del descenso.
- 15:30 horas inicia el encuentro en Perú con transmisión de Movistar TV.