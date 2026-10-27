¿Cómo quedaron los Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1?

Estamos próximos a ver el partido clásico por Liga 1: Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Aquí está el historial, entre ambos clubes peruanos.

El esperado choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la Liga 1 vuelve a encender los motores del fútbol peruano. La gran atracción de esta edición es el retorno del cuadro blanquiazul al emblemático estadio Alberto Gallardo tras un largo periodo de ausencia.

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Este duelo paraliza a todo el país futbolero por la rica historia de ambos clubes y lo que representan en el torneo local. La vuelta de la escuadra íntima a la fortaleza rimense le añade un sabor muy especial a un compromiso de pronóstico reservado.

Sporting Cristal y Alianza Lima la última vez en el Alberto Gallardo. (Foto: Diario Depor).

La historia completa entre Sporting Cristal y Alianza Lima

El historial indica una paridad absoluta en el antes conocido como estadio San Martín de Porres. A lo largo de sus enfrentamientos en dicho coloso, la paridad ha sido la gran protagonista entre ambas escuadras.

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La primera ocasión en que se vieron las caras en este escenario ocurrió en el año 2010. En aquella jornada histórica, los bajopontinos lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0) gracias a un solitario tanto de Anderson Cueto.

Antecedentes de Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Alberto Gallardo

Para repasar el registro completo de partidos y goleadores disputados entre celestes y victorianos en esta cancha por la Liga 1, se deben considerar todos los cruces jugados en el recinto:

21 de agosto de 2010: Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima (Gol de Anderson Cueto)

14 de noviembre de 2010: Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima (Gol de Henry Quinteros de penal)

26 de febrero de 2011: Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima (Goles de Diego Chávarri para Cristal y Paolo Hurtado para Alianza)

25 de septiembre de 2013: Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima (Gol de Joazinho Arroé)

3 de julio de 2016: Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima (Goles de Lionard Pajoy y Walter Ibáñez de penal)

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Paridad absoluta en el saldo de un clásico vibrante

El balance estadístico registrado en el coloso bajopontino deja un número totalmente equilibrado entre ambas instituciones. En total, el historial firma dos triunfos para cada equipo y un solo empate.

Esta igualdad demuestra que no existe un claro favorito cuando estos dos gigantes del balompié nacional chocan a orillas del río Rímac. Cada partido escribe un capítulo intenso donde la tensión y la efectividad marcan el resultado.

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Con este antecedente tan ajustado, el próximo enfrentamiento promete emociones intensas de principio a fin. Tanto rimenses como íntimos saldrán al campo del Alberto Gallardo con el objetivo de romper la paridad histórica y sumar tres puntos claves en la Liga 1.

DATOS CLAVE